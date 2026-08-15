BG Leitershofen/Stadtbergen komplettiert Kader für neue Saison

Foto: Zoe Rueschenschmidt via BGL

Pünktlich zum Beginn der Vorbereitung ist der Kader der BG Hessing Leitershofen/Stadtbergen für die Saison 2026/27 komplett. Mit Bobby Artur-Williams Junior und Gael Barman hat der Zweitligist zuletzt noch zwei Importspieler verpflichtet.

Der 29-jährige Bobby Artur-Williams Junior ist 2,01 Meter groß und soll vor allem auf der Position des Small Forwards zum Einsatz kommen. Der US-Amerikaner kann jedoch auch auf der Power-Forward-Position eingesetzt werden. Zuletzt spielte er in Thailand und Indonesien. Bei Bali United kam er auf durchschnittlich 16,7 Punkte und sieben Rebounds pro Partie. Seine College-Ausbildung absolvierte er an der University of Wisconsin.

Mit Gael Barman stößt zudem ein Schweizer Talent zum Team. Der 20-Jährige spielte zuletzt in der ersten Schweizer Liga für BBC Monthey-Chablais. Der 2,03 Meter große Forward erzielte dort durchschnittlich 11,3 Punkte und holte 5,2 Rebounds. Dabei stand er mehr als 27 Minuten pro Spiel auf dem Parkett. Barman war zudem Schweizer Juniorennationalspieler.

Sportdirektor sieht viel Potenzial

BG-Sportdirektor Stefan Goschenhofer verspricht sich von beiden Neuzugängen wichtige Impulse. Artur-Williams habe insbesondere mit seiner Vielseitigkeit überzeugt. Bei Barman sei man überrascht gewesen, dass ein Spieler mit dessen Leistungen noch verfügbar war.

Der Schweizer sei zudem ein Novum für die Kangaroos: Noch nie zuvor gehörte ein Spieler aus der Schweiz zum BG-Kader. Beide Neuzugänge sollen flexibel auf mehreren Positionen eingesetzt werden.

Richter startet in siebte Saison

Für Cheftrainer Emanuel Richter beginnt nun bereits die siebte Saison in Folge als Headcoach der Kangaroos. Entsprechend groß ist die Vorfreude auf den Trainingsauftakt.

Richter erwartet eine junge, aber entwicklungsfähige Mannschaft. Die Spieler seien motiviert und wollten sich in der neuen Saison sowohl sportlich als auch bei den Fans beweisen.

Saisonstart Ende September

Die Termine für die Vorbereitungsspiele sollen in Kürze veröffentlicht werden. Ernst wird es erstmals am 27. Septembermit dem Auswärtsspiel bei den Fellbach Flashers.

Das erste Heimspiel steht am 3. Oktober um 19.30 Uhr in der Stadtberger Sporthalle gegen Speyer auf dem Programm.

Dauerkartenverkauf startet

Noch bis zum 15. August haben die bisherigen Dauerkarteninhaber Vorrang auf ihre Stammplätze. Danach startet der reguläre Dauerkartenverkauf über den Ticketshop der Kangaroos.

Kader BG Hessing Leitershofen Stadtbergen 2026/2027:

Jannik Westermeir (24/190PG), Brendan Gregori (21/186/PG), Joscha Eckert (21/186/PG), Luca

Sarnowska (19/188 SG), Joanic Grüttner Bacoul (30/198/SG), Connor Anderson (20/198 SG), Milan

Miscevic (17/203/SF), Bobby Arur-Williams Junior (29/201/SF), Dominik Heinrich (20/200 PF),

Friedrich Feldrappe (24/196 PF), Gael Barman (20/203 PF), Josiah Artner (19/203/PF), Leon Geisler

(19/206/C), Henning Gustrau (20/200 C)