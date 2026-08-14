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Gewinnzahlen Eurojackpot vom Freitag (14.08.2026)

Gewinnzahlen Eurojackpot vom Freitag (14.08.2026)
DTS Nachrichtenagentur
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In der Freitags-Ausspielung des Eurojackpots wurden am Abend die Gewinnzahlen gezogen. Sie lauten 5, 26, 28, 30, 40, die beiden “Eurozahlen” sind die 3 und 6. Diese Angaben sind ohne Gewähr.

Spielscheine für Eurojackpot und Lotto 6 aus 49, via dts Nachrichtenagentur

Die Gewinnwahrscheinlichkeit in der Gewinnklasse 1, also beim eigentlichen “Eurojackpot”, liegt bei 1:140 Millionen. Glücksspiel kann süchtig machen.

Die Hälfte der Einnahmen wird an die Teilnehmer der Lotterie ausgeschüttet, die andere Hälfte fließt – abzüglich der Kosten für die Lottogesellschaften – in die Staatskassen der teilnehmenden Länder mit der Maßgabe, gemeinnützige Projekte zu fördern.

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Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.
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