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BILDKORREKTUR: Florian Hager bleibt Intendant des Hessischen Rundfunks

BILDKORREKTUR: Florian Hager bleibt Intendant des Hessischen Rundfunks
DTS Nachrichtenagentur
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Florian Hager ist als Intendant des Hessischen Rundfunks bestätigt worden. Der Rundfunkrat wählte Hager am Freitag mit 29 Ja-Stimmen bei einer Gegenstimme und keiner Enthaltung. Einen Gegenkandidaten gab es nicht. Seine neue Amtszeit beginnt am 1. März 2027 und dauert nach der Entscheidung des Rundfunkrats fünf Jahre.

Florian Hager (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

“Mit der Wiederwahl verbindet der Rundfunkrat die Erwartung, dass die notwendigen Reformprozesse und die strukturellen Veränderungen hin zu einem modernen Medienhaus die Relevanz des Hessischen Rundfunks als unverzichtbare öffentlich-rechtliche Stimme in Hessen stärken”, sagte Rundfunkratschefin Miriam Dangel.

Angesichts der wirtschaftlichen, journalistischen, gesellschaftlichen und medienpolitischen Herausforderungen und Zukunftsthemen rund um Digitalisierung und Künstliche Intelligenz brauche es “Kontinuität und klare, besonnene Führung”.

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Korrekturhinweis: Das in einer früheren Version dieser Meldung verwendete Bild zeigte nicht Florian Hager.

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Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.
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