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2. Bundesliga: Braunschweig verliert gegen Bochum

2. Bundesliga: Braunschweig verliert gegen Bochum
DTS Nachrichtenagentur
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Zum Auftakt des 2. Spieltags in der Fußball-Bundesliga hat Eintracht Braunschweig gegen den VfL Bochum mit 0:1 verloren, bleibt aber vorerst trotzdem noch Tabellenführer.

Philipp Hofmann (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Die Partie begann mit einem furiosen Start der Braunschweiger, die den Schwung aus ihrem 6:1-Auftaktsieg mitgenommen hatten. Sie setzten die Bochumer von Beginn an unter Druck und erarbeiteten sich mehrere Chancen. Doch die Gäste aus Bochum verteidigten konzentriert und nutzten ihre erste echte Möglichkeit eiskalt zur Führung.

Das einzige und damit entscheidende Tor fiel in der 18. Minute, als Philipp Hofmann nach einem schnell ausgeführten Freistoß von Berkan Taz den Ball ins lange Eck schoss. Trotz intensiver Bemühungen gelang es den Braunschweigern nicht, den Ausgleich zu erzielen.

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In der zweiten Halbzeit versuchte Braunschweig, den Druck zu erhöhen und den Ausgleich zu erzwingen. Trainer Lars Kornetka brachte frische Kräfte, um die Offensive zu beleben. Doch die Bochumer Abwehr stand sicher und ließ kaum gefährliche Aktionen zu.

In der parallel ausgetragenen Partie verpasste es der FC St. Pauli, sich die Tabellenführung zumindest bis vom Samstag zu schnappen. Ein 2:0-Vorsprung bei Holstein Kiel wurde in der Schlussphase zu einem 2:2 neutralisiert.

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