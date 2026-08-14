Frontalcrash auf ST2064 bei Marnbach: Ehepaar (64/56) stirbt, Lkw-Fahrer leicht verletzt

Frontalzusammenstoß auf ST2064: Zwei Tote nach Kollision mit Lkw bei Marnbach

Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der Staatsstraße 2064 bei Marnbach sind am Freitagvormittag ein Pkw-Fahrer und seine Beifahrerin ums Leben gekommen. Ein 64-jähriger Mann aus Penzberg war gegen 10.20 Uhr von Seeshaupt in Richtung Weilheim unterwegs, geriet aus bislang unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn und prallte frontal mit einem entgegenkommenden Lkw zusammen. Der Pkw-Fahrer und seine 56-jährige Ehefrau, die auf dem Beifahrersitz saß, erlagen noch an der Unfallstelle ihren schweren Verletzungen. Der Lkw-Fahrer wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden wird auf rund 80.000 Euro geschätzt.

Rettungskräfte und Unfallaufnahme vor Ort

Die Polizeiinspektion Weilheim übernahm die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft München II. Zur Unfallaufnahme wurden alle erforderlichen Maßnahmen getroffen und ein unfallanalytisches Gutachten veranlasst. Zur Bergung der Fahrzeuge und zur Durchführung der Untersuchungen war die Unfallstelle etwa sieben Stunden lang vollständig gesperrt.

Einsatz von Feuerwehr und Rettungsdiensten

Die Feuerwehr Weilheim und die Feuerwehr Marnbach unterstützten die Polizei vor Ort. Rettungswagen aus Peißenberg, Dießen, Weilheim, Penzberg und Peiting waren ebenfalls an der Unfallstelle im Einsatz.

Dieser Artikel basiert auf einer offiziellen Polizeimeldung. Für die sprachliche Überarbeitung wurde künstliche Intelligenz eingesetzt.