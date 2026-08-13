Balkonbrand zerstört Wohnung in Nandlstadt – Gebäude vorerst unbewohnbar

Balkonbrand in Nandlstadt macht Mehrfamilienhaus unbewohnbar

Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Nandlstadt ist in der Nacht zum Donnerstag eine Wohnung im ersten Obergeschoss nahezu vollständig ausgebrannt. Ausgehend war das Feuer nach Angaben der Ermittler vom Balkon dieser Wohnung; die Flammen griffen anschließend auf die zugehörige Wohnung über. Wegen starker Rauch- und Rußentwicklung ist das Gebäude derzeit nicht bewohnbar, die Stadt stellte den evakuierten Bewohnern für die nächsten Tage eine Unterkunft zur Verfügung.

Einsatz von mehr als 100 Kräften – ein Leichtverletzter

Die Löscharbeiten dauerten an und wurden von über 100 Einsatzkräften verschiedener freiwilliger Feuerwehren, der Polizei und dem Rettungsdienst getragen. Ein Bewohner erlitt eine leichte Rauchgasintoxikation; weitere Verletzte sind nach aktuellem Kenntnisstand nicht bekannt. Bei der ursprünglichen Meldung gegen 19.00 Uhr war der Balkon bereits in Vollbrand, als die Einsatzkräfte eintrafen.

Kriminalpolizei sieht Fahrlässigkeit als Ursache

Die Kriminalpolizei Erding übernahm die Ermittlungen und stellte bei der heutigen Brandortbegehung keine Hinweise auf eine vorsätzliche Brandstiftung fest. Nach den bisherigen Ermittlungen geht die Kriminalpolizei von einer fahrlässigen Brandstiftung aus. Der Sachschaden wird nach aktuellem Stand auf mindestens 100 000 Euro geschätzt.

Dieser Artikel basiert auf einer offiziellen Polizeimeldung. Für die sprachliche Überarbeitung wurde künstliche Intelligenz eingesetzt.