Politik & Wirtschaft

Grimm fürchtet “Enteignungsfantasien”

Grimm fürchtet “Enteignungsfantasien”
DTS Nachrichtenagentur
DTS Nachrichtenagentur
1 Minuten Lesezeit

Die Wirtschaftsweise Veronika Grimm warnt vor schwerwiegenden Folgen der Debatte um die Enteignung von Immobilienkonzernen. “Wenn Enteignungsfantasien um sich greifen, werden immer Unternehmen, Unternehmer und Hochqualifizierte ihre Tätigkeiten ins Ausland verlagern”, sagte das Mitglied im Sachverständigenrat Wirtschaft dem “Kölner Stadt-Anzeiger”.

Veronika Grimm (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

“Gerade in Berlin sollten die Erfahrungen mit dem Sozialismus doch noch nicht völlig verblasst sein”, so Grimm. In Berlin macht die Linkspartei die Enteignung von Immobilienkonzernen zur Bedingung für eine Regierungsbeteiligung nach der Wahl zum Abgeordnetenhaus am 20. September.

Umfragen zufolge kann sich die Linke Hoffnung machen, stärkste Kraft zu werden. Forderungen nach Enteignung sind nach Grimms Überzeugung fern der Realität. “Das folgt dem Narrativ, dass es in der Gesellschaft noch Leute gibt, die genug haben, und wenn man bei denen zugreift, sind die Probleme gelöst”, so die Wirtschaftsweise. Das sei aber “eine Illusion – und zudem nicht vereinbar mit einer freiheitlich-demokratischen Grundordnung.”

Kanzleramtsministerin drückt bei Geheimdienst-Reform aufs Tempo
OpenAI stellt deutsche ChatGPT-Nutzer auf Werbung ein
BKA ermittelt nach Drohnenvorfall im Saalekreis
Wüst zurückhaltend bei nationaler Feuermanagementstrategie
Linke fordert gesetzliche Höchsttemperatur in Wohnungen
Diesen Artikel teilen
Avatar-Foto
VonDTS Nachrichtenagentur
Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.
Vorheriger Artikel Müllcontainerbrand in Kemptener Hochhaus: 16 leichtverletzte Bewohner, Einsatz mit über 100 Kräften Müllcontainerbrand in Kemptener Hochhaus: 16 leichtverletzte Bewohner, Einsatz mit über 100 Kräften
Nächster Artikel Kanzleramtsministerin drückt bei Geheimdienst-Reform aufs Tempo Kanzleramtsministerin drückt bei Geheimdienst-Reform aufs Tempo

Folgen Sie uns

You Might also Like