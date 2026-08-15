Polizeipräsidium Schwaben Süd/West

Müllcontainerbrand in Kemptener Hochhaus: 16 leichtverletzte Bewohner, Einsatz mit über 100 Kräften

Müllcontainerbrand in Kemptener Hochhaus: 16 leichtverletzte Bewohner, Einsatz mit über 100 Kräften
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
1 Minuten Lesezeit

Brand in Hochhaus: Müllcontainer im Keller löst Großeinsatz in Kempten aus

Inhalte im Überblick

In der Nacht zum Sonntag rückten Feuerwehr, Rettungsdienst, THW und Polizei zu einem Wohnhaus an der Maler-Lochbihler-Straße in Kempten aus, nachdem im Kellerbereich ein Müllcontainer in Brand geraten war. Die starke Rauchentwicklung führte zu einem Großeinsatz mit mehr als hundert Einsatzkräften; 16 Bewohner erlitten leichte Verletzungen und wurden vor Ort vom Rettungsdienst versorgt. Die Feuerwehr konnte den Brand nach Alarmierung „durch die Hinzuziehung von starken Kräften schnell unter Kontrolle“ bringen.

Evakuierung und Sperrmaßnahmen

Wegen der Rauchentwicklung sperrte die Polizei die Straßen rund um den Einsatzort großräumig und traf verkehrslenkende Maßnahmen, um die Einsatzkräfte zu schützen und den Einsatzablauf zu sichern. Nach Abschluss der Löscharbeiten konnten alle Bewohner in ihre Wohnungen zurückkehren.

Schaden, Verletzte und Ermittlungen

Die 16 leicht verletzten Personen wurden vor Ort behandelt; ein Transport in Kliniken war nach Angaben der Polizei nicht erforderlich. Der Sachschaden wird auf einen niedrigen fünfstelligen Bereich geschätzt. Die Brandursache ist noch Gegenstand der Ermittlungen.

- Anzeige -

Dieser Artikel basiert auf einer offiziellen Polizeimeldung. Für die sprachliche Überarbeitung wurde künstliche Intelligenz eingesetzt.

Durchsuchungen in Kempten: Ermittlungen wegen möglicher Verstöße gegen Lebensmittelgesetz
33‑Jähriger in Breitenbrunn erschossen – Polizei bittet nach TV‑Aufruf erneut um Hinweise
Heftige Auseinandersetzung in Senden: 30‑Jähriger verletzt 38‑Jährigen schwer, Festnahme nach Hubschraubereinsatz
Blendung durch tief stehende Sonne: Pkw kollidiert frontal mit Schaufellader – drei leicht verletzt, 20.000 Euro Schaden
Verdächtiger Gegenstand in Neu‑Ulm harmlos: Sperrungen und Absperrungen aufgehoben
Diesen Artikel teilen
VonAlfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.
Vorheriger Artikel Zwei Mädchen nach Badeunfall am Heimstettener See schwer verletzt, in Lebensgefahr Zwei Mädchen nach Badeunfall am Heimstettener See schwer verletzt, in Lebensgefahr
Nächster Artikel Grimm fürchtet “Enteignungsfantasien” Grimm fürchtet “Enteignungsfantasien”

Folgen Sie uns

You Might also Like