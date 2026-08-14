Politik & Wirtschaft

Umfrage: CDU in Berlin wieder knapp vor Linken

Umfrage: CDU in Berlin wieder knapp vor Linken
DTS Nachrichtenagentur
DTS Nachrichtenagentur
1 Minuten Lesezeit

Fünf Wochen vor der Wahl zum Berliner Abgeordnetenhaus liegt die CDU in der vom Institut Insa gemessenen Wählergunst wieder leicht vorn. Das berichtet die “Bild-Zeitung” in ihrer Samstagausgabe.

Wahlplakate von SPD und CDU in Berlin (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Wäre demnach schon am kommenden Sonntag Wahl, käme die CDU auf 20 Prozent der abgegebenen Stimmen. Das sind zwei Punkte mehr als bei der letzten Umfrage Mitte Juli. Auf Platz 2 liegt die Linkspartei mit 19 Prozent, die einen Punkt dazugewinnen kann. Die Grünen verharren bei 16 Prozent, die SPD kann zwei Punkte auf 15 Prozent zulegen. Dagegen verliert die AfD zwei Punkte auf 17 Prozent.

Zusammen mit SPD und Grünen könnte die Linke damit eine Regierung bilden. Die drei Parteien kommen auf insgesamt 50 Prozent. Ein Bündnis von CDU, SPD und Grünen hätte ebenfalls eine Mehrheit von 51 Prozent.

1.000 Personen waren vom 7. bis 13. August 2026 von Insa befragt worden.

- Anzeige -
Reisewirtschaft trotz Iran-Krieg im Aufwind
CDU-Politikerin Winter: Merz bleibt bis zum Ende der Legislatur
Siemens-Betriebsrat kritisiert Kaeser-Umbau
Umfrage: Extreme Hitze in Pflegeheimen
Wagenknecht erhöht Druck auf Thüringer BSW
Diesen Artikel teilen
Avatar-Foto
VonDTS Nachrichtenagentur
Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.
Vorheriger Artikel Owen Ansah sprintet zu EM-Gold über 200 Meter Owen Ansah sprintet zu EM-Gold über 200 Meter
Nächster Artikel Wagenknecht erhöht Druck auf Thüringer BSW Wagenknecht erhöht Druck auf Thüringer BSW

Folgen Sie uns

You Might also Like