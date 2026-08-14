Umfrage: CDU in Berlin wieder knapp vor Linken

Fünf Wochen vor der Wahl zum Berliner Abgeordnetenhaus liegt die CDU in der vom Institut Insa gemessenen Wählergunst wieder leicht vorn. Das berichtet die “Bild-Zeitung” in ihrer Samstagausgabe.

Wäre demnach schon am kommenden Sonntag Wahl, käme die CDU auf 20 Prozent der abgegebenen Stimmen. Das sind zwei Punkte mehr als bei der letzten Umfrage Mitte Juli. Auf Platz 2 liegt die Linkspartei mit 19 Prozent, die einen Punkt dazugewinnen kann. Die Grünen verharren bei 16 Prozent, die SPD kann zwei Punkte auf 15 Prozent zulegen. Dagegen verliert die AfD zwei Punkte auf 17 Prozent.

Zusammen mit SPD und Grünen könnte die Linke damit eine Regierung bilden. Die drei Parteien kommen auf insgesamt 50 Prozent. Ein Bündnis von CDU, SPD und Grünen hätte ebenfalls eine Mehrheit von 51 Prozent.

1.000 Personen waren vom 7. bis 13. August 2026 von Insa befragt worden.