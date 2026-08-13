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Autobahn GmbH verschiebt Bauarbeiten wegen Niedrigwasser

Autobahn GmbH verschiebt Bauarbeiten wegen Niedrigwasser
DTS Nachrichtenagentur
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Wegen des Niedrigwassers in deutschen Flüssen verschiebt die Autobahn GmbH geplante Baumaßnahmen. Man unternehme alles, um die Auswirkungen der Niedrigwasserkrise auf den Verkehr so weit wie möglich abzufedern, sagte ein Sprecher der “Rheinischen Post”. Insbesondere Arbeiten, die mit zusätzlichen bau- oder betriebsbedingten Einschränkungen für den Verkehr verbunden sind, würden auf das unbedingt erforderliche Maß zurückgeführt.

Autobahn-Baustelle (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Wo es die Verkehrssicherheit und der Zustand der Infrastruktur zuließen, würden Maßnahmen verschoben, zeitlich angepasst oder neu koordiniert, so der Sprecher weiter. Ziel sei es, zusätzliche Beeinträchtigungen zu vermeiden und die Leistungsfähigkeit des Autobahnnetzes in der aktuellen Situation zu nutzen.

Bundesverkehrsminister Steffen Bilger (CDU) hatte angekündigt, dass Baustellen wegen des Niedrigwassers deutscher Flüsse aufgeschoben würden, die derzeit nicht zwingend notwendig seien.

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Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.
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