US-Börsen uneinheitlich – KI-Impulse bringen Optimismus zurück

Die US-Börsen haben sich am Mittwoch uneinheitlich entwickelt. Zu Handelsende in New York wurde der Dow mit 53.770 Punkten berechnet, ein Minus in Höhe von 0,1 Prozent im Vergleich zum vorherigen Handelstag.

Wenige Minuten zuvor war der breiter gefasste S&P 500 mit rund 7.750 Punkten 0,3 Prozent im Plus, die Technologiebörse Nasdaq berechnete den Nasdaq 100 zu diesem Zeitpunkt mit rund 29.740 Punkten 0,7 Prozent im Plus.

Für gute Stimmung sorgten an der Wall Street optimistische Prognosen aus der KI-Branche. Nachdem der Sektor zuletzt eher für Sorgenfalten bei den Anlegern gesorgt hatte, könnte nun die KI-Euphorie zurückkehren.

Auch die am Mittwoch veröffentlichten US-Inflationsdaten dürften für zufriedene Gesichter in New York gesorgt haben. Die Teuerungsrate sank im Juli 2026 minimal auf 3,4 Prozent, nach 3,5 Prozent im Vormonat. Damit blieben größere Überraschungen aus.

Die europäische Gemeinschaftswährung war am Mittwochabend etwas schwächer: Ein Euro kostete 1,1522 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8679 Euro zu haben.

Der Goldpreis konnte profitieren, am Abend wurden für eine Feinunze 4.412 US-Dollar gezahlt (+1 Prozent). Das entspricht einem Preis von 123,11 Euro pro Gramm.

Der Ölpreis sank unterdessen: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete am Mittwochabend gegen 22 Uhr deutscher Zeit 88,65 US-Dollar, das waren 26 Cent oder 0,3 Prozent weniger als am Schluss des vorherigen Handelstags.