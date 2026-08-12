Politik & Wirtschaft

US-Börsen uneinheitlich – KI-Impulse bringen Optimismus zurück

US-Börsen uneinheitlich – KI-Impulse bringen Optimismus zurück
DTS Nachrichtenagentur
DTS Nachrichtenagentur
2 Minuten Lesezeit

Die US-Börsen haben sich am Mittwoch uneinheitlich entwickelt. Zu Handelsende in New York wurde der Dow mit 53.770 Punkten berechnet, ein Minus in Höhe von 0,1 Prozent im Vergleich zum vorherigen Handelstag.

Wallstreet, via dts Nachrichtenagentur

Wenige Minuten zuvor war der breiter gefasste S&P 500 mit rund 7.750 Punkten 0,3 Prozent im Plus, die Technologiebörse Nasdaq berechnete den Nasdaq 100 zu diesem Zeitpunkt mit rund 29.740 Punkten 0,7 Prozent im Plus.

Für gute Stimmung sorgten an der Wall Street optimistische Prognosen aus der KI-Branche. Nachdem der Sektor zuletzt eher für Sorgenfalten bei den Anlegern gesorgt hatte, könnte nun die KI-Euphorie zurückkehren.

Auch die am Mittwoch veröffentlichten US-Inflationsdaten dürften für zufriedene Gesichter in New York gesorgt haben. Die Teuerungsrate sank im Juli 2026 minimal auf 3,4 Prozent, nach 3,5 Prozent im Vormonat. Damit blieben größere Überraschungen aus.

- Anzeige -

Die europäische Gemeinschaftswährung war am Mittwochabend etwas schwächer: Ein Euro kostete 1,1522 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8679 Euro zu haben.

Der Goldpreis konnte profitieren, am Abend wurden für eine Feinunze 4.412 US-Dollar gezahlt (+1 Prozent). Das entspricht einem Preis von 123,11 Euro pro Gramm.

Der Ölpreis sank unterdessen: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete am Mittwochabend gegen 22 Uhr deutscher Zeit 88,65 US-Dollar, das waren 26 Cent oder 0,3 Prozent weniger als am Schluss des vorherigen Handelstags.

Selenskyj drängt auf mehr US-Patriot-Raketen
CDU-Sozialflügel fordert Merz zu Renten-Kompromiss auf
Creditreform: Trendwende bei Firmeninsolvenzen erst ab Mitte 2027
Union gegen Schneiders Vorstoß zu Klimaschutz-Grundgesetzänderung
Binnenschiffer fordern rasche Maßnahmen gegen Niedrigwasser
Diesen Artikel teilen
Avatar-Foto
VonDTS Nachrichtenagentur
Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.
Vorheriger Artikel Polizeibericht Augsburg und Region vom 12.08.2026 Polizeibericht Augsburg und Region vom 12.08.2026
Nächster Artikel Paris St. Germain gewinnt Uefa-Supercup gegen Aston Villa Paris St. Germain gewinnt Uefa-Supercup gegen Aston Villa

Folgen Sie uns

You Might also Like