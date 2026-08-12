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Trump: Leavitt hört Ende August als Pressesprecherin auf

Trump: Leavitt hört Ende August als Pressesprecherin auf
DTS Nachrichtenagentur
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Karoline Leavitt wird ihre Rolle als Pressesprecherin des Weißen Hauses Ende des Monats aufgeben. Grund sei, dass sie mehr Zeit mit ihren Kindern und ihrer Familie verbringen wolle, teilte US-Präsident Donald Trump am Mittwoch mit. Er äußerte “Verständnis und Respekt” für ihre Entscheidung.

Weißes Haus (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Leavitt werde künftig als eine seiner “wichtigsten externen Beraterinnen” fungieren und eine “einflussreiche Stimme” innerhalb der Republikanischen Partei sein. Seit 2018 habe sie eine führende Rolle im Weißen Haus eingenommen, so Trump.

Trump lobte Leavitt als “eine der besten Pressesprecherinnen in der Geschichte des Weißen Hauses” und dankte ihr für ihre “herausragende Arbeit”, insbesondere während der Wiederwahlkampagne 2024.

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Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.
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