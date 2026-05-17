Starke drei Viertel reichen Ratiopharm Ulm in Bamberg nicht

Nach einer über weite Strecken überzeugenden Vorstellung musste sich ratiopharm ulm zum Auftakt am Ende doch geschlagen geben. Trotz langer Führung unterlagen die Uuulmer auswärts mit 74:80, nachdem die Partie im Schlussviertel zugunsten der Gastgeber gekippt war.

Vor allem in den ersten drei Vierteln präsentierte sich Ulm dominant, kontrollierte das Rebound-Duell und überzeugte mit starker Defensivarbeit. Erst in der entscheidenden Phase verlor das Team den Zugriff auf die Begegnung.

„Leider konnten wir das erste Spiel nicht gewinnen. Es gab viele gute Momente, wir sind sehr gut gestartet. Unsere Verteidigung war drei Viertel lang stark. Das Ende des 3. Viertels und der Beginn des 4. Viertels waren ein entscheidender Moment, in dem wir das Spiel aus der Hand gegeben haben. Wir müssen die Ballverluste reduzieren, wenn wir die Serie gewinnen wollen“, betont Head Coach Ty Harrelson nach Spielende.

Ulm kontrolliert die Partie vor der Pause

Die Gäste erwischten einen starken Start in die Begegnung. Chris Sengfelder eröffnete das Spiel direkt mit einem Dreipunktewurf und setzte damit früh das erste Zeichen. Während Bamberg offensiv zunächst kaum ins Spiel fand, übernahmen die Ulmer schnell die Kontrolle.

Vor allem unter den Körben zeigte sich Ulm überlegen. Insgesamt sammelten die Gäste 16 Offensivrebounds, während Bamberg erst nach rund 18 Minuten überhaupt den ersten Offensivrebound verbuchen konnte.

Nelson Weidemann sorgte mit einem erfolgreichen Distanzwurf erstmals für eine zweistellige Führung, die Ulm bis zum Ende des ersten Viertels verteidigte (26:16). Auch im zweiten Abschnitt blieben die Gäste offensiv gefährlich und hielten die Hausherren zunächst auf Abstand. Zwar verkürzte Bamberg zwischenzeitlich den Rückstand, dennoch nahm Ulm eine verdiente 41:35-Führung mit in die Halbzeitpause.

Gastgeber drehen die Partie im Schlussviertel

Auch nach dem Seitenwechsel hielten die Donaustädter zunächst das Tempo hoch. Treffer von Chris Sengfelder und ein Dunk von Joel Soriano sorgten erneut für einen komfortableren Vorsprung. Bamberg blieb jedoch in Schlagdistanz und verkürzte vor dem letzten Viertel auf 57:53.

Im Schlussabschnitt kippte die Begegnung dann endgültig. Die Gastgeber fanden nun offensiv deutlich bessere Lösungen und trafen vor allem aus der Distanz sicherer. Ein Dreier von Austin Crowley brachte Bamberg erstmals in Führung. Auch danach blieb Crowley ein entscheidender Faktor.

Ulm gelang es in dieser Phase nicht mehr, das Momentum zurückzuholen, sodass die Partie am Ende mit 74:80 verloren ging.

Sengfelder und Ledlum beste Punktesammler

Offensiv waren Chris Sengfelder und Chris Ledlum mit jeweils 13 Punkten die erfolgreichsten Werfer der Uuulmer. Joel Soriano steuerte weitere 12 Zähler bei und überzeugte ebenfalls mit einer starken Leistung.

Justin Simon setzte vor allem als Vorlagengeber wichtige Akzente. Mit 8 Assists und 7 Rebounds gehörte er zu den auffälligsten Spielern auf Seiten der Gäste.