Wichtiger Heimsieg | Ratiopharm Ulm macht großen Schritt Richtung Playoffs

Mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung sichert sich Ratiopharm Ulm im letzten Heimspiel der Hauptrunde einen verdienten 81:72-Erfolg gegen die Hamburg Towers. Der Sieg bringt Ratiopharm Ulm in eine hervorragende Ausgangsposition im Rennen um die Playoff-Plätze.

Emotionen, Energie und ein klarer Matchplan prägten den Auftritt der Gastgeber. Eine entscheidende Rolle spielte dabei die ungewöhnliche Rotationsstrategie von Trainer Ty Harrelson. Zu Beginn jedes Viertels schickte er bewusst die gleiche Formation aufs Feld, ehe er später geschlossen durchwechselte.

„Ty ist ein Taktikfuchs, wir waren von der Strategie genauso überrascht wie alle anderen. Es hat sich letztendlich ausgezahlt, da es gut funktioniert hat“, betont Nelson Weidemann nach Spielende.

Auch Harrelson selbst zeigte sich zufrieden: „Wir haben unter den Körben einen deutlich besseren Job gemacht als zuletzt. Joel Soriano hat viele wichtige Bälle gesichert und uns damit Stabilität gegeben. Ich bin froh, dass sich die Jungs heute mit dem Sieg belohnt haben. Die Atmosphäre in der Arena hatte Playoff-Charakter, dafür gilt den Fans ein großer Dank.“

Ein emotionaler Höhepunkt war zudem das gemeinsame Huddle mit den Fans – ein bewusstes Signal in Richtung Playoffs.

Blitzstart legt den Grundstein

Die Ulmer erwischten einen perfekten Start in die Partie. Mit hohem Tempo und viel Druck erspielten sie sich früh einen 7:0-Lauf und zwangen die Gäste schnell zur Auszeit. Vor allem von der Dreierlinie zeigte sich Ulm deutlich treffsicherer als zuletzt und setzte sich früh zweistellig ab.

Auch wenn Hamburg zwischenzeitlich verkürzen konnte, behielten die Gastgeber die Kontrolle und gingen mit einer soliden Führung in die Halbzeit.

Hamburg bleibt dran – Ulm behält die Kontrolle

Nach der Pause knüpften die Donaustädter zunächst an ihre starke Leistung an, konnten den Vorsprung jedoch nicht weiter ausbauen. Die Towers hielten dagegen, ohne jedoch entscheidend näher zu kommen.

Im Schlussviertel wurde es noch einmal enger, als Hamburg die Intensität erhöhte und den Rückstand verkürzte. Doch Ulm ließ sich nicht aus der Ruhe bringen und brachte den Vorsprung souverän über die Zeit.

Ausschlaggebend für den Erfolg war einmal mehr die mannschaftliche Geschlossenheit. Joel Soriano führte das Team mit 13 Punkten und acht Rebounds an und setzte wichtige Akzente unter dem Korb.

Auch Alec Anigbata (11 Punkte) sowie Chris Ledlum und Nelson Weidemann (je 10 Punkte) trugen ihren Teil zu einem insgesamt überzeugenden Auftritt bei.