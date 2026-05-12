Thorsten Leibenath verlässt Ratiopharm Ulm

Bei Ratiopharm Ulm endet im Sommer eine prägende Ära: Thorsten Leibenath wird den OrangeCampus verlassen und künftig als sportlicher Leiter beim FC Bayern Basketball arbeiten.

Der bisherige Sportdirektor der Ulmer übernimmt zur kommenden Saison die sportliche Verantwortung beim deutschen Meister aus München. Der EuroLeague-Teilnehmer sichert sich damit frühzeitig einen erfahrenen Basketball-Fachmann für die weitere Kaderplanung.

Leibenath bleibt allerdings bis zum Saisonende bei Ratiopharm Ulm tätig und wird seine Aufgaben am OrangeCampus zunächst wie gewohnt weiterführen. Erst nach Abschluss der laufenden Spielzeit erfolgt der Wechsel an die Isar.

Prägende Jahre in Ulm

Thorsten Leibenath prägte den Ulmer Basketball über viele Jahre hinweg in unterschiedlichen Rollen. Als Headcoach, Sportdirektor und Meistertrainer schrieb er Vereinsgeschichte und führte die Mannschaft unter anderem zur deutschen Meisterschaft.

Mit der frühzeitigen Bekanntgabe möchten die Verantwortlichen für Klarheit sorgen und Spekulationen vermeiden.

Fokus liegt auf dem Meisterschaftskampf

In einer Mitteilung erklärt der Verein: „Wir schaffen hiermit Klarheit, beugen Gerüchten vor und investieren nun gemeinsam alle Energie in das optimale Abschneiden von ratiopharm ulm im Kampf um die Meisterschaft.“

Außerdem kündigten Club und Sportdirektor an, bis zum Ende der Saison keine weiteren Stellungnahmen zum Wechsel abzugeben.