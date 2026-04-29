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Rozitis übernimmt | Neuer Cheftrainer für die Eigner Angels Nördlingen

Presse Augsburg
Von Presse Augsburg

Die Eigner Angels Nördlingen stellen die Weichen für die Zukunft: Mit einem neuen Cheftrainer soll das Damen-Basketball-Bundesliga-Team nachhaltig weiterentwickelt werden. Der Fokus liegt dabei auf Kontinuität, Talentförderung und einer klaren sportlichen Identität.

Mit Rudolfs Rozitis übernimmt ein international erfahrener Basketballfachmann das Kommando an der Seitenlinie. Der 37-jährige Lette tritt die Nachfolge von Nico Kuusi an, der das Team in den vergangenen zwei Jahren betreut hatte. Rozitis unterzeichnete einen Vertrag über ein Jahr, der eine Option auf zwei weitere Spielzeiten beinhaltet.

Internationale Erfahrung und Fokus auf Nachwuchs

Rozitis bringt ein vielseitiges Profil mit nach Nördlingen. Aktuell ist er als Assistenztrainer der lettischen Damen-Nationalmannschaft tätig und arbeitet dort unter anderem mit dem früheren Angels-Coach Matiss Rozlapa zusammen. Parallel dazu verantwortet er die lettische U18-Nationalmannschaft.

Auch auf Vereinsebene sammelte er umfassende Erfahrungen: Neben Stationen im Herrenbereich war er erfolgreich beim Frauenclub Liepaja in der höchsten lettischen Liga tätig und sammelte zudem Eindrücke im norwegischen Basketball. Ergänzt wird sein Werdegang durch College-Erfahrungen in den USA, die ihm auch sprachlich zugutekommen. Nach dem frühen Ende seiner aktiven Karriere konzentrierte sich Rozitis vollständig auf das Coaching und entwickelte sich insbesondere im Nachwuchsbereich zu einem gefragten Trainer.

Klare Ziele und erste Personalplanungen

„Ich freue mich sehr auf die Aufgabe bei den Eigner Angels. Der Verein hat Tradition und Potenzial zugleich, und ich bin überzeugt, dass wir gemeinsam eine starke Einheit formen können“, sagte Rozitis bei seiner Vorstellung. Die Vereinsführung setzt große Erwartungen in den neuen Trainer. Im Mittelpunkt steht der langfristige Aufbau einer schlagkräftigen Mannschaft im Ries. Eine zentrale Rolle soll dabei Aufbauspielerin Pauline Meyer einnehmen, um die das Team künftig strukturiert werden soll.

Rozitis wird bereits intensiv in die Kaderplanung eingebunden. Der offizielle Start der Saisonvorbereitung unter seiner Leitung ist für Anfang September vorgesehen.

Hoffnung auf Stabilität und Identität

Sowohl Fans als auch Verantwortliche blicken gespannt auf die kommende Entwicklung. Besonders die Kombination aus internationaler Erfahrung und ausgeprägter Nachwuchsarbeit lässt auf eine positive Entwicklung hoffen. Ziel ist es, eine stabile Mannschaft mit klarer Identität zu formen und langfristig mehr Konstanz in die sportliche Ausrichtung der Nördlingerinnen zu bringen.
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

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