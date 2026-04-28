Polizeibericht Augsburg vom 28.04.2026

Innenstadt – Polizei ermittelt wegen mehrerer Delikte

Am Freitag (24.04.2026) kam es in der Karlstraße zu einem Verkehrsunfall und anschließend diversen weiteren Delikten durch den betrunkenen Fahrer eines Krankenfahrstuhls.

Gegen 15.00 Uhr befuhr ein 50-Jähriger mit seinem Krankenfahrstuhl den Gehweg der Karlstraße. Dabei touchierte er einen Pkw, der am rechten Fahrbahnrand geparkt war.

Ein 55-jähriger Passant konnte den Vorfall beobachten und wollte verhindern, dass der 50-Jährige sich entfernt. Der 50-Jährige schlug dem 55-Jährigen jedoch ins Gesicht, ließ seinen Krankenfahrstuhl an der Unfallörtlichkeit stehen und flüchtete zu Fuß.

Im Rahmen einer sofortigen Fahndung konnte der 50-Jährige durch eine Polizeistreife angetroffen werden. Hierbei zeigte sich der Mann bereits verbal aggressiv gegenüber den Polizeibeamten. Zur weiteren Sachbearbeitung sollte der 50-Jährige auf eine Polizeidienststelle gebracht werden. Da der Mann sich weigerte in das Streifenfahrzeug zu steigen und weiter aggressiv gegenüber den Polizeibeamten auftrat wurde er gefesselt.

Auf der Polizeidienststelle beruhigte sich der Mann jedoch nicht. Er versuchte weiter nach Polizeibeamten zu schlagen und zu treten. Außerdem beleidigte er die anwesenden Polizeibeamten mehrfach. Drei Beamte wurden hierbei verletzt.

Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von rund 1,7 Promille.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Augsburg wurde der 50-Jährige am Samstag (25.05.2026) einem Ermittlungsrichter beim Amtsgericht Augsburg vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl gegen den 50-Jährigen wegen fahrlässiger Trunkenheit im Verkehr in Tatmehrheit mit weiteren Delikten und setzte diesen in Vollzug.

Der 50-Jähige befindet sich nun in einer Justizvollzugsanstalt.

Die Polizei ermittelt nun u. a. wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte sowie wegen Trunkenheit im Verkehr – infolge Alkohols gegen den 50-Jährigen.

Der 50-Jährige besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.

Jakobervorstadt – Polizei ermittelt nach gefährlicher Körperverletzung

Am Montag (27.04.2026) kam es in der Jakoberstraße zu einer Auseinandersetzung zwischen einem 49-Jährigen und zwei Männern.

Gegen 19:15 Uhr gerieten die Männer in Streit, nachdem der 49-Jährige den anderen beiden vorwarf, seinen Rucksack gestohlen zu haben. Im Verlauf der Auseinandersetzung beschädigte der 49-jährige Mann ein Fahrrad und warf eine Bierflasche, die mehrere unbeteiligte Personen knapp verfehlte. Etwa zehn Minuten später kehrte er mit einer Pistole und einem Messer bewaffnet zurück. Er bedrohte einen der Männer und beschädigte dessen Fahrradreifen.

Die Polizei konnte den Mann vor Ort festnehmen. Hierbei stellte sich heraus, dass es sich bei der Pistole zwar um eine Echtwaffe handelte, diese jedoch unbrauchbar gemacht wurde.

Die Polizei ermittelt nun u. a. wegen gefährlicher Körperverletzung und Bedrohung gegen den 49-jährigen Mann.

Der 49-Jährige besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.

Hammerschmiede – Polizei ermittelt nach Diebstahl

Am Montag (27.04.2026) meldete ein Passant am Nordufer des Autobahnsees in der Mühlhauser Straße einen aufgebrochenen Möbeltresor.

Gegen 15:30 Uhr meldete ein 40-jähriger Mann den Tresor, der augenscheinlich aus einem Diebstahl stammt. Der Tresor war ursprünglich in einer Wand oder am Schrankboden verschraubt und wurde offenbar gewaltsam geöffnet. Der Inhalt wurde entwendet.

Die Polizei ermittelt nun u. a. wegen Diebstahls gegen unbekannte Täter.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323‑2310 entgegen.

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