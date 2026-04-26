Jugendlicher auf Augsburger Spielplatz von Gruppe angegriffen – Polizei sucht Zeugen

Am Freitag (24.04.2026) kam es auf einem Spielplatz in der Rockensteinstraße im Augsburger Stadtteil Kriegshaber zu einem brutalen Übergriff auf einen Jugendlichen.

Angriff auf dem Spielplatz

Gegen 14.40 Uhr befand sich der 15-jährige Geschädigte auf dem Gelände des Spielplatzes, als eine größere Personengruppe auf ihn zukam und ihn zunächst verbal anging. Im weiteren Verlauf schlugen einige der Personen unvermittelt auf den 15-Jährigen ein und traten diesen. Anschließend entfernte sich die Personengruppe.

Rettungseinsatz nach brutalem Vorfall

Eine Passantin stellte den verletzten Jugendlichen wenig später fest und informierte die Rettungskräfte. Der 15-Jährige wurde durch den Angriff verletzt und zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Seine Verletzungen wurden ärztlich versorgt.

Polizei sucht nach Zeugen

Eine Fahndung nach den Tätern verlief bisher ergebnislos. Die Polizei Augsburg West bittet nun um Mithilfe aus der Bevölkerung. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zu der gesuchten Personengruppe geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0821/323-2510 zu melden. Der Geschädigte hat die deutsche Staatsangehörigkeit.