Kleinkraftrad in Firnhaberau gestohlen: Polizei sucht Zeugenhinweise

Im Augsburger Stadtteil Firnhaberau wurde in der Nacht vom 24. auf den 25. April 2026 ein Kleinkraftrad gestohlen. Das Fahrzeug war auf der St.-Lukas-Straße abgestellt und verschwand innerhalb weniger Stunden.

Diebstahl in der St.-Lukas-Straße

Der Besitzer hatte sein schwarzes Kleinkraftrad der Marke Nova Motors gegen 22:00 Uhr vor Hausnummer 22 abgestellt. Am nächsten Morgen stellte er den Diebstahl fest. Trotz intensiver Suche blieb das Fahrzeug bisher unauffindbar.

Polizei bittet um Mithilfe

Die Polizei Augsburg Ost sucht nun nach Hinweisen, die zur Wiederauffindung des Kleinkraftrades führen könnten. Zeugen werden gebeten, sich telefonisch unter 0821/323-2310 zu melden.