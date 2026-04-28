Bündnis ruft zu Demonstration gegen Neubau von Gaskraftwerken auf
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Bündnis ruft zu Demonstration gegen Neubau von Gaskraftwerken auf

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Von DTS Nachrichtenagentur

Der Bund für Umwelt und Naturschutz (BUND), Greenpeace, Campact, Fridays for Future und weitere Organisationen rufen am 30. Mai zu einer Großdemonstration in Hamm gegen die Pläne von Wirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) zum Neubau von Gaskraftwerken auf.

Demonstranten protestieren für Klimaschutz (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

“Lobbyministerin Katherina Reiche will die Erneuerbaren Energien ausbremsen und Milliarden in klimaschädliche Gaskraftwerke stecken”, sagte Verena Graichen, Geschäftsführerin Politik des BUND. “Von den Plänen profitieren vor allem RWE und Co., deren Wünsche Reiche in Gesetze gießt. Gegen diese fossile Politik und für die Energiewende gehen wir gemeinsam auf die Straße.”

Mira Jäger, Energieexpertin von Greenpeace, ergänzte, der Irankrieg führe einmal mehr vor Augen, dass nur erneuerbare Energien unabhängig von autoritären Regimen machten. “Sonne und Wind müssen nicht durch die Straße von Hormus, sie sind günstig und schützen das Klima”, so Jäger. “Doch Gasministerin Katherina Reiche greift die Energiewende an, fördert Öl- und Gasheizungen und lenkt Milliarden in zusätzliche Gaskraftwerke. Schluss mit dem Gas-Wahn, Schluss mit fossiler Abhängigkeit.”

Die Demonstration in Hamm soll am 30. Mai um 12 Uhr starten und in Richtung Gersteinwerk führen. Vor dem Kraftwerk sollen sich die Teilnehmer in Form eines Windrads aufstellen.

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