USA: Wahlkreis mit schwarzer Mehrheit für unzulässig erklärt
Vermischtes
1 Min.Lesezeit

USA: Wahlkreis mit schwarzer Mehrheit für unzulässig erklärt

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

Der Oberste Gerichtshof der USA hat am Mittwoch die Einrichtung eines zweiten Kongresswahlbezirks mit mehrheitlich schwarzer Bevölkerung in Louisiana als verfassungswidriges Gerrymandering aus rassistischen Gründen eingestuft. Die Richter bestätigten ein Urteil eines Bundesgerichts, das dem Bundesstaat die Verwendung der Wahlkreiskarte untersagte.

Oberster Gerichtshof der Vereinigten Staaten (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Das Urteil am Supreme Court fiel mit sechs zu drei Stimmen, wobei sich die von republikanischen Präsidenten ernannten Richter durchsetzen. 2019 und 2024 hatte das Gericht ebenfalls in Entscheidungen entlang von Parteilinien Wahlkreiszuschnitte erlaubt, bei denen mehrheitlich weiße Wahlkreise entstanden waren oder zementiert wurden.

Die Verfassung erlaube es einem Bundesstaat so gut wie nie, aufgrund der Rasse zu diskriminieren, argumentierte nun der Richter Samuel Alito für die Mehrheit. Die Richterin Elena Kagan warf der Gerichtsmehrheit hingegen vor, das im Zuge der Bürgerrechtsbewegung 1965 eingeführte Wahlrechtsgesetz abzuschaffen.

Der Voting Rights Act habe einen beeindruckenden Wandel eingeleitet und diese Nation der Verwirklichung der Ideale von Demokratie und Rassengleichheit nähergebracht, schrieb sie. “Und es wurde wiederholt und mit überwältigender Mehrheit von den Volksvertretern im Kongress verlängert. Nur sie haben das Recht, zu sagen, dass es nicht mehr benötigt wird – nicht die Mitglieder dieses Gerichts”, so Kagan. “Ich lehne daher dieses jüngste Kapitel in der nun vollendeten Aushöhlung des Wahlrechtsgesetzes durch die Mehrheit ab.”

Anzeige
DTS Nachrichtenagentur
DTS Nachrichtenagentur
Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.

Meistgelesen

FC Augsburg

Krankenbett statt Experteneinsatz: Ex-Augsburg-Profi Sascha Mölders notoperiert

0
Große Aufregung um Sascha Mölders: Der frühere Bundesliga-Stürmer musste...
Polizei & Co

Polizei sucht vermissten Mann aus Augsburg

0
Seit dem 30. April 2026 wird in Augsburg ein 29-jähriger Mann vermisst. Die Polizei bittet die Bevölkerung um Hinweise zum Aufenthaltsort des Vermissten.
Polizei & Co

Tödlicher Verkehrsunfall auf der B12 bei Wildpoldsried

0
WILDPOLDSRIED – Am Samstagnachmittag, den 2. Mai 2026, hat...
FC Augsburg

Darf man träumen? Der FC Augsburg feiert wichtigen Auswärtssieg in Bremen

0
Der FC Augsburg landete im vorletzten Auswärtsspiel der Saison einen wichtigen Sieg. Bei Werder Bremen holten sich die Schwaben mit einem 3:1 drei Zähler, die in der Endabrechnung noch sehr wichtig werden könnten. Ein Traum ist noch am Leben.
Bildergalerien

Die Millionen-Euro-Spiele beginnen – Der FC Augsburg muss bei Werder Bremen ran

0
Wenn der FC Augsburg am Samstagnachmittag (15:30 Uhr) beim SV Werder Bremen antreten muss, dann geht es für die Schwaben um mehr als um Punkte und Platzierungen. Es geht auch um jede Menge Geld.