Kutzenhausen Polizei Festnahme
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49-Jähriger nach bewaffneter Auseinandersetzung in Augsburg festgenommen

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

In der Augsburger Jakobervorstadt kam es am Montagabend (27.04.2026) zu einem Zwischenfall, der die Anwohner erschreckte. Ein 49-jähriger Mann geriet auf der Jakoberstraße gegen 19:15 Uhr mit zwei anderen Männern in einen heftigen Streit. Grund für die Auseinandersetzung war der Vorwurf des 49-Jährigen, dass die beiden Männer seinen Rucksack gestohlen hätten.

Eskaliertes Streitgespräch: Sachbeschädigung und Bedrohung

Während des Streits beschädigte der Mann ein Fahrrad und warf eine Bierflasche, die jedoch unbeteiligte Passanten nur knapp verfehlte. Nach einer kurzen Pause kehrte er, bewaffnet mit einer Pistole und einem Messer, zum Ort des Geschehens zurück. Er bedrohte einen der Männer und zerstach dessen Fahrradreifen.

Polizei ermittelt gegen den 49-Jährigen

Die herbeigerufene Polizei konnte den 49-Jährigen schließlich vor Ort festnehmen. Bei der Untersuchung der beschlagnahmten Pistole stellte sich heraus, dass es sich um eine echte Waffe handelte, die allerdings unbrauchbar gemacht wurde. Die Polizei ermittelt nun gegen den Mann unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung und Bedrohung. Der Angreifer besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.

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Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

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