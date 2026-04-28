Brand auf landwirtschaftlichem Anwesen in Bad Berneck: Hoher Sachschaden, Ursache unklar

Am Dienstagnachmittag ereignete sich im Ortsteil Rimlas in Bad Berneck, Landkreis Bayreuth, ein Brand auf einem landwirtschaftlichen Anwesen.

Brandursprung und schnelle Meldung

Gegen 13:50 Uhr bemerkten Zeugen eine Rauchentwicklung im Bereich einer Scheune und riefen den Notruf. Ersten Erkenntnissen zufolge brach das Feuer zunächst bei einem Misthaufen aus und griff dann auf die Holzfassade der Scheune über. In der Scheune wurden Heu und Stroh gelagert.

Schnelle Reaktion der Feuerwehr

Die Feuerwehr konnte die Flammen schnell unter Kontrolle bringen und verhinderte so ein Übergreifen auf ein angrenzendes Wohnhaus. Glücklicherweise wurde niemand verletzt.

Ermittlungen zur Brandursache

Die Kriminalpolizei Bayreuth hat die Ermittlungen zur bislang unklaren Brandursache aufgenommen. Der entstandene Sachschaden wird auf einen mittleren fünfstelligen Eurobetrag geschätzt.