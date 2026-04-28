Brand auf landwirtschaftlichem Anwesen in Bad Berneck: Hoher Sachschaden, Ursache unklar
Polizeipräsidium Oberfranken
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Brand auf landwirtschaftlichem Anwesen in Bad Berneck: Hoher Sachschaden, Ursache unklar

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Am Dienstagnachmittag ereignete sich im Ortsteil Rimlas in Bad Berneck, Landkreis Bayreuth, ein Brand auf einem landwirtschaftlichen Anwesen.

Brandursprung und schnelle Meldung

Gegen 13:50 Uhr bemerkten Zeugen eine Rauchentwicklung im Bereich einer Scheune und riefen den Notruf. Ersten Erkenntnissen zufolge brach das Feuer zunächst bei einem Misthaufen aus und griff dann auf die Holzfassade der Scheune über. In der Scheune wurden Heu und Stroh gelagert.

Schnelle Reaktion der Feuerwehr

Die Feuerwehr konnte die Flammen schnell unter Kontrolle bringen und verhinderte so ein Übergreifen auf ein angrenzendes Wohnhaus. Glücklicherweise wurde niemand verletzt.

Ermittlungen zur Brandursache

Die Kriminalpolizei Bayreuth hat die Ermittlungen zur bislang unklaren Brandursache aufgenommen. Der entstandene Sachschaden wird auf einen mittleren fünfstelligen Eurobetrag geschätzt.

Anzeige
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

Meistgelesen

Polizei & Co

49-Jähriger nach bewaffneter Auseinandersetzung in Augsburg festgenommen

0
In der Augsburger Jakobervorstadt kam es am Montagabend (27.04.2026) zu einem Zwischenfall, der die Anwohner erschreckte. Ein 49-jähriger Mann geriet auf der Jakoberstraße gegen 19:15 Uhr mit zwei anderen Männern in einen heftigen Streit. Grund für die Auseinandersetzung war der Vorwurf des 49-Jährigen, dass die beiden Männer seinen Rucksack gestohlen hätten.
Polizei & Co

Auseinandersetzung in Augsburger Café: Zwei Leichtverletzte nach Angriff durch Unbekannte

0
Am Sonntag, dem 26. April 2026, kam es in einem Café in der Augsburger Steingasse zu einer heftigen Auseinandersetzung zwischen zwei Personengruppen. Die Polizei ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung und Körperverletzung.
Polizei & Co

Alkoholisierter Fahrer verursacht schweren Unfall mit mehreren Verletzten in Augsburgs Innenstadt

0
Augsburg: Am Sonntagabend, den 26. April 2026, ereignete sich in der Augsburger Innenstadt am Klinkerberg ein schwerer Verkehrsunfall, bei dem mehrere Personen verletzt wurden.
Polizei & Co

Polizeibericht Augsburg vom 28.04.2026

0
Hier lesen Sie den Polizeibericht Augsburg von heute
Unterallgäu

Unterallgäuer stirbt nach Schlangenbiss in Ägypten: Ermittlungen eingeleitet

0
Eine tragische Schlangenshow in der beliebten Ferienregion Hurghada, Ägypten,...