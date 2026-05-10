1. Bundesliga: Union gewinnt in Mainz

Zum Abschluss des 33. Spieltags in der Fußball-Bundesliga hat Union Berlin beim FSV Mainz 05 mit 3:1 gewonnen. Für beide Mannschaften ging es am vorletzten Spieltag um nicht mehr viel – aber Marie-Louise Eta wollte ihren ersten Sieg als erste Cheftrainerin eines Bundesligisten.

Marie-Louise Eta (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Union war in der 38. Minute durch Andrej Ilić in Führung gegangen, als der nach einer kurz ausgeführten Ecke von Trimmel und Burcu am zweiten Pfosten per Kopf traf. Die Berliner zeigten sich über weite Strecken der ersten Halbzeit als die aktivere Mannschaft und belohnten sich zurecht mit der Führung.

Nach dem Seitenwechsel gelang Mainz der schnelle Ausgleich durch Sheraldo Becker in der 48. Minute. Becker nutzte eine präzise Hereingabe von Nebel, um aus kurzer Distanz zum 1:1 einzuschieben. Gegen Ende wollte Union die Entscheidung mehr – und machte es dann doch überraschend klar: Oliver Burke schob in der 88. Minute zum Entscheidungstreffer ein, Josip Juranovic legte drei Minuten später nach.

Die Partie war geprägt von vielen Unterbrechungen, unter anderem durch Tennisbälle, die von den Berliner Fans auf das Spielfeld geworfen wurden, um gegen zu viele Sonntagspartien zu protestieren. Am Ende sorgte ein heranziehendes Unwetter für frühzeitiges Aufbrechen vieler Fans.