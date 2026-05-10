E-Scooter-Fahrer unter Alkohol und Drogen: Vier Verletzte bei Unfall in Münchens Altstadt-Lehel

Am Donnerstag, den 07.05.2026, kam es in Altstadt-Lehel zu einem Unfall mit einem E-Scooter, bei dem Fußgänger verletzt wurden.

Unfall auf Gehweg

Gegen 21:00 Uhr bemerkte eine Polizeistreife einen 30-jährigen Mann aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck, der mit einem E-Scooter auf dem Gehweg Bayerstraße / Zweigstraße in Richtung Sonnenstraße fuhr. Auf dem E-Scooter stand ein 19-Jähriger aus Tunesien, wohnhaft im Landkreis Traunstein, der sich am Fahrer festhielt. Fast kam es zu einem Zusammenstoß mit Passanten, als der Scooter in die Sonnenstraße abbog und mit zwei Fußgängern kollidierte.

Anzeichen von Alkohol und Drogen

Die beiden Fußgänger, ein 37-jähriger und eine 29-jährige, beide aus Kolumbien und wohnhaft in München, wurden leicht verletzt. Auch die E-Scooter-Fahrer trugen leichte Verletzungen davon. Der Scooter geriet mehrfach ins Schleudern und fast stürzten die Fahrer. Vor Ort festgestellte Anzeichen von Alkohol- und Drogenkonsum führten zu Blutentnahmen bei den Fahrern. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden sie entlassen.

Ermittlungen laufen

Gegen beide Fahrer wird unter anderem wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und Trunkenheit im Verkehr ermittelt.

In Lochham entdeckte ein Handwerker am Samstag, 09.05.2026, kurz vor 17:00 Uhr, Rauch und Flammen an der Fassade eines Gebäudes. Der unmittelbare Notruf verhinderte Schlimmeres. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen. Der Schaden wird auf mehrere Zehntausend Euro geschätzt. Verletzt wurde niemand. Kommissariat 13 ermittelt die Brandursache.

Eine Lagerhalle in Unterschleißheim stand ebenfalls am Samstag, 09.05.2026, gegen 20:00 Uhr in Flammen. Anwohner alarmierten den Notruf und die Feuerwehr trat sofort den Löscheinsatz an, der bis in die Nacht andauerte. Die Schadenshöhe beläuft sich auf mehrere zehntausend Euro. Auch hier gibt es keine Verletzten. Die Brandursache wird ebenfalls vom Kommissariat 13 untersucht.

Am 08.05.2026, fand in Neuhausen eine Versammlung zum Thema Wehrpflicht statt. Von 11:40 bis 14:25 Uhr versammelten sich bis zu 800 Personen. Etwa 50 Polizeibeamte waren im Einsatz. Einige Teilnehmer zeigten beleidigende Plakate, zündeten Handfackeln und Bengalos. Polizeieinsatz mit Schieben, Drücken und dem Einsatzmehrzweckstock waren nötig. Eine 20-jährige Schülerin wurde vorübergehend festgenommen. Berichte eines verletzten Teilnehmers wurden aktenkundig, eine weiterführende Behandlung und Angabe der Personalien lehnte der Betroffene ab.

Am Samstag, 09.05.2026, wurde gegen 09:45 Uhr eine tote Person in der Isar bei der Ludwigsbrücke entdeckt. Die Feuerwehr barg den 19-jährigen Münchner Deutschen. Fremdeinwirkung wurde bislang nicht festgestellt. Wegen der Bergung kam es zu Verkehrssperrungen. Die Untersuchung führt das Kommissariat 12.

Ein Fahrradfahrer, 60 Jahre alt, stürzte am Freitag, 08.05.2026, gegen 12:55 Uhr auf dem Radweg in Neuhausen, da er gegen die Fahrtrichtung fuhr und stark bremste. Ein vorsichtig abbiegender Pkw konnte rechtzeitig stoppen. Eine Berührung der Fahrzeuge fand nicht statt, der Radfahrer verletzte sich schwer und wurde ins Krankenhaus eingeliefert. Die Münchner Verkehrspolizei ermittelt.

Zwischen dem 07.05.2026, 17:00 Uhr, und 08.05.2026, 05:20 Uhr, ereignete sich ein Einbruch in Freiham. Unbekannte drangen über eine Terrassentür in zwei Gewerbebetriebe ein und entwendeten hochwertige Laborgeräte. Der Schaden: mittlerer fünfstelliger Bereich. Zeugen werden gebeten, sich zu melden.

In Harlaching fand am Samstag, 09.05.2026, mit einem Einbruch in eine Erdgeschosswohnung statt. Die Diebe nahmen Wertgegenstände im Wert von mehreren Tausend Euro mit. Zeugenaufruf: Sachdienliche Hinweise sind erbeten.

In Bogenhausen kam es am Samstag, 09.05.2026, gegen 13:10 Uhr zu einem Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einem Motorrad. Der Motorradfahrer (59) wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Der Gesamtschaden wird auf mehrere zehntausend Euro geschätzt. Falluntersuchungen erfolgen durch die Verkehrspolizei München.