Dobrindts Grenz-Bilanz: Fast 48.000 illegale Einreisen verhindert
Vermischtes

Dobrindts Grenz-Bilanz: Fast 48.000 illegale Einreisen verhindert

DTS Nachrichtenagentur
DTS Nachrichtenagentur
1 Minuten Lesezeit

Beamte der Bundespolizei haben an den deutschen Grenzen zwischen dem 8. Mai 2025 und dem 7. Mai 2026 nach offizieller Zählung 47.659 unerlaubte Einreisen festgestellt. Das berichtet die “Bild” unter Berufung auf eine Auswertung des Sondermeldedienstes der Bundespolizei.

Deutsche Grenzkontrolle (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Demnach wurden 34.914 Personen unmittelbar an der Grenze oder im Zusammenhang mit dem illegalen Grenzübertritt zurückgewiesen oder zurückgeschoben. 1.371 Migranten wurden gemäß Paragraf 18 Absatz 1 des Asylgesetzes zurückgewiesen und 69 Personen gemäß Paragraf 18 Absatz 3 zurückgeschoben. Passieren durften 294 Personen aufgrund ihrer Zugehörigkeit zu vulnerablen Gruppen, diese durften ein Asylgesuch äußern. 1.821 Personen besaßen eine Wiedereinreisesperre für Deutschland und wurden daher an der Einreise gehindert.

1.415 Schleuser wurden vorläufig festgenommen. Als Beifang konnten 8.842 Personen mit offenen Haftbefehlen festgenommen werden. Darunter waren viele Personen aus dem extremistischen Spektrum. So stellte die Bundespolizei 1.581 Personen aus dem links-, rechts- und ausländerextremistischen oder dem islamistischen Spektrum fest.

- Anzeige -

Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) sagte der “Bild”, dass die Verschärfung der Grenzkontrollen das sichtbare Signal sei, dass sich die Migrationspolitik in Deutschland “grundlegend geändert” habe. Es sei das erfolgreiche Instrument, den kriminellen Schleuserbanden einen empfindlichen Schlag zu verpassen.

Studie: Väter übernehmen weniger Versorgungstätigkeiten für Kinder
Grüne kritisieren geplantes Heizungsgesetz scharf
Frühjahrsputz, aber digital: Sieben einfache Schritte für eine bessere Performance und mehr Sicherheit
UN-Generalsekretär kritisiert Rückschritte bei LGBTQIA-Rechten
Peter Wohlleben warnt vor Aerosol-Gefahr auf öffentlichen Toiletten
Diesen Artikel teilen
Avatar-Foto
VonDTS Nachrichtenagentur
Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.
Vorheriger Artikel Augsburg: Alkohol am Steuer – Polizei stoppt 43-jährigen in Lechhausen Augsburg: Alkohol am Steuer – Polizei stoppt 43-jährigen in Lechhausen
Nächster Artikel Augsburger Autofahrer flüchtet nach Unfall unter Alkoholeinfluss Augsburger Autofahrer flüchtet nach Unfall unter Alkoholeinfluss

Folgen Sie uns

You Might also Like