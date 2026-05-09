1. Bundesliga: Bayern siegen knapp in Wolfsburg

Am 33. und damit vorletzten Spieltag in der Fußball-Bundesliga hat der FC Bayern München gegen den VfL Wolfsburg mit 1:0 überraschend knapp gewonnen. Während die Wolfsburger dringend Punkte im Abstiegskampf brauchten, wollten sich die Bayern nach dem Ausscheiden in der Champions League ein bisschen trösten.

Kamil Grabara (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

In der ersten Halbzeit hatten die Wolfsburger noch einige gute Chancen gegen den bereits gekürten Meister, konnten sie aber nicht so richtig nutzen. Herausragend war Wolfsburgs Torhüter Kamil Grabara, der mehrfach stark parierte und seine Mannschaft im Spiel hielt. Harry Kane verschoss einen Elfmeter für die Bayern, als er beim Schuss ausrutschte und den Ball rechts am Tor vorbeischoss.

Das entscheidende Tor erzielte Michael Olise in der 56. Minute, als er nach einem Zuspiel von Laimer mit einem doppelten Übersteiger an Maehle vorbeizog und den Ball unwiderstehlich an die Unterkante der Latte ins lange Eck zirkeln ließ.

Bayern-Trainer Vincent Kompany brachte frische Kräfte ins Spiel, darunter Konrad Laimer und Dayot Upamecano, um in der erstaunlich offenen Partie mehr Sicherheit zu gewinnen. Wolfsburgs Trainer Dieter Hecking reagierte ebenfalls mit Wechseln, um die Offensive zu beleben, doch die Bayern-Defensive stand sicher.

Mit der Niederlage haben die Wolfsburger keine Chance mehr, einen sicheren Platz für den Klassenerhalt zu ergattern – gleichzeitig sind Köln und Werder jetzt gesichert. Außerdem wird die Partie am letzten Spieltag gegen St. Pauli zum echten Endspiel um den Relegationsplatz 16. Genau dort sitzen die Wölfe jetzt, St. Pauli ist aber direkt dahinter auf Platz 17, und zwar punktgleich. Und sollte der Tabellenletzte Heidenheim am Sonntag gegen Köln gewinnen, könnte auch der FCH sie sich theoretisch noch den Relegationsplatz schnappen.