Brand in Kaufbeuren: Zweifamilienhaus schwer beschädigt – ein Bewohner schwer verletzt
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Brand in Kaufbeuren: Zweifamilienhaus schwer beschädigt – ein Bewohner schwer verletzt

Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
1 Minuten Lesezeit
Foto: Nikolas Schäfers

Am Samstagmittag, dem 09. Mai 2026, brach in Kaufbeuren ein Feuer in einem Zweifamilienhaus in der Kemptener Straße aus. Gegen 13 Uhr geriet eine angrenzende Garage in Brand, der sich später auf das gesamte Gebäude ausdehnte.

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Feuerwehreinsatz verhindert größeren Schaden

Die Feuerwehren aus Kaufbeuren, Neugablonz, Hirschzell, Oberbeuren und Apfeltrang konnten das Feuer rechtzeitig unter Kontrolle bringen und löschen. Durch ihren schnellen Einsatz wurde ein noch größerer Schaden am Gebäude abgewendet.

Verletzte Person und erheblicher Sachschaden

Ein Bewohner des Hauses verletzte sich bei einem eigenständigen Löschversuch. Er zog sich schwere Verbrennungen und eine Rauchgasvergiftung zu und wurde ins Krankenhaus Kaufbeuren eingeliefert. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 400.000 Euro geschätzt.

Ermittlungen zur Brandursache laufen

Etwa 100 Einsatzkräfte von Feuerwehr, Technischem Hilfswerk und Rettungsdienst waren an dem Einsatz beteiligt. Die ersten Ermittlungen vor Ort übernahm die Polizeiinspektion Kaufbeuren gemeinsam mit dem Kriminaldauerdienst Memmingen. Die weitere Bearbeitung erfolgt durch die Kriminalpolizeistation Kaufbeuren. Die Brandursache ist derzeit noch unklar und wird weiter untersucht.

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VonAlfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.
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