Bildergalerie: Polizeiinspektion Augsburg West öffnete ihre Türen

Im Rahmen des Westparkfestes hatte die Polizeiinspektion Augsburg West am Samstag, 9. Mai 2026, zu einem Tag der offenen Tür eingeladen. Zahlreiche Besucherinnen und Besucher nutzten die Gelegenheit, erstmals einen Blick hinter die Kulissen der neu eingeweihten Dienststelle zu werfen.

Nach der offiziellen Einweihung Ende Januar präsentierte sich die Polizei Augsburg West nun erstmals der Öffentlichkeit. Vor Ort standen zahlreiche Beamtinnen und Beamte aus verschiedenen Bereichen für Gespräche bereit und gaben Einblicke in ihren Arbeitsalltag.

Zwischen 10 und 17 Uhr erwartete die Gäste ein vielfältiges Programm. Dazu gehörten unter anderem ein Hubschraubersimulator, eine Kinderpolizeiwache sowie Vorführungen der Reiterstaffel. Auch die Verkehrspolizei, eine Mobile Wache und Einstellungsberater waren vertreten.

Unter dem Motto „Polizei zum Anfassen“ konnten Interessierte außerdem die Ausrüstung der Einsatzhundertschaft kennenlernen. Am Stand „Coffee with a Cop“ bestand die Möglichkeit, in entspannter Atmosphäre mit Polizeikräften ins Gespräch zu kommen und Fragen zu stellen.

Besonders großes Interesse galt den modernen Räumlichkeiten der neuen Dienststelle. Im Lageraum, in dem größere Lagebesprechungen stattfinden, wurden unter anderem die versenkbaren Monitore sowie die Möglichkeiten zur Livebild-Übertragung per Beamer vorgestellt – etwa von Drohnen oder Kameras an Haltestellen des ÖPNV.