2. Bundesliga: Nürnberg gewinnt gegen Schalke
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2. Bundesliga: Nürnberg gewinnt gegen Schalke

DTS Nachrichtenagentur
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In der Samstagabendpartie des 33. und damit vorletzten Zweitligaspieltags hat der 1. FC Nürnberg haushoch gegen Schalke 04 mit 3:0 gewonnen.

Christian Mathenia (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Für beide Mannschaften ging es ausschließlich um die Ehre: Schalke stand schon vor der Partie als Zweitligameister fest, die Nürnberger hatten sich im Mittelfeld festgesetzt und wissen schon lange, dass sie in der nächsten Saison wieder in der gleichen Liga spielen.

Ein Eigentor von Schalkes Ron Schallenberg legte in der 19. Minute den Grundstein für den Nürnberger Erfolg, als ein Freistoß von Justvan unglücklich über mehrere Stationen ins Tor der Gäste abgefälscht wurde. In der Nachspielzeit der ersten Hälfte erzielte Henri Koudossou das 2:0, als er den Ball ins kurze Eck schob.

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In der zweiten Halbzeit machte Mohamed Ali Zoma den Deckel für Nürnberg drauf: In der 72. Minute entwischte er seinem Gegenspieler und traf nach einem präzisen Pass von Becker mit Hilfe des Innenpfostens zum 3:0. Schalke hatte in der Offensive wenig entgegenzusetzen und konnte die Nürnberger Abwehr kaum in Bedrängnis bringen.

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