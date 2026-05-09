1. Bundesliga: Leipzig sichert Champions-League-Ticket
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1. Bundesliga: Leipzig sichert Champions-League-Ticket

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RB Leipzig kann in der nächsten Saison wieder in der Champions League spielen. Nach dem 33. Spieltag und einem 2:1 gegen St. Pauli ist mindestens der vierte Tabellenplatz sicher – vorerst ist es Platz drei der Fußball-Bundesliga.

RB Leipzig – FC St. Pauli am 09.05.2026, via dts Nachrichtenagentur

In der ersten halben Stunde machten die Leipziger allerdings überhaupt keine gute Figur, St. Pauli dagegen zeigte eine überraschend gute Leistung. Hätten die Kiezkicker die ganze Saison so gespielt, wären sie sicher nicht auf dem vorletzten Tabellenplatz. Die Gäste aus Hamburg hatten in der ersten Halbzeit Pech, als Kaars nur die Latte traf.

Und dann ging auch noch die Puste aus, Xaver Schlager beendete die Schwächephase der Leipziger und brachte die Gastgeber in der Nachspielzeit der ersten Hälfte mit einem kraftvollen Schuss unter die Latte in Führung.

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In der zweiten Halbzeit setzte RB Leipzig seinen Offensivdrang fort. In der 54. Minute erhöhte Willi Orban nach einer Ecke von Raum per Kopf auf 2:0. Die Leipziger blieben auch nach dem zweiten Treffer die spielbestimmende Mannschaft und ließen St. Pauli kaum Raum für eigene Angriffe, ein dritter Treffer der Leipziger wurde wegen Abseitsposition nicht gegeben.

Kurz vor Schluss wurde es aber doch nochmal spannend: Wie aus dem Nichts kam St. Paulis Abdoulie Ceesay an den Ball und hielt einfach mal drauf – der Anschlusstreffer in der 86. Minute war das Ergebnis.

St. Pauli bleibt nach der Niederlage auf dem vorletzten Tabellenplatz und muss im letzten Saisonspiel gegen Wolfsburg um die Relegation kämpfen.

Die weiteren Ergebnisse vom Samstagnachmittag: Stuttgart – Leverkusen 3:1, Hoffenheim – Bremen 1:0, Augsburg – Mönchengladbach 3:1. Am Abend treffen noch der massiv abstiegsbedrohte VfL Wolfsburg und der bereits gekürte Meister FC Bayern München aufeinander.

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