Niklas Süle beendet Karriere im Sommer
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Niklas Süle beendet Karriere im Sommer

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Ex-Fußball-Nationalspieler Niklas Süle hat bekannt gegeben, dass er seine Karriere im Sommer beenden wird.

Niklas Süle (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Diese Entscheidung teilte der 30-jährige Verteidiger am Donnerstag Sky Sport mit. Sein Vertrag bei Borussia Dortmund läuft im Sommer aus, und die letzten beiden Spieltage der Bundesliga werden seine letzten als Profi sein.

Der Entschluss, die Fußballschuhe an den Nagel zu hängen, reifte demnach in Süle nach einer Knieverletzung im April, die er sich im Spiel gegen die TSG Hoffenheim zuzog. Obwohl sich der Verdacht auf einen Kreuzbandriss nicht bestätigte, wurde ihm klar, dass er nicht bereit sei, das Risiko eines dritten Kreuzbandrisses einzugehen. In seiner Karriere hatte er bereits zwei solcher Verletzungen erlitten, einmal bei der TSG Hoffenheim und einmal beim FC Bayern.

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Süle, der 49 Länderspiele für die deutsche Nationalmannschaft absolvierte, spielt seit 2022 für Borussia Dortmund. Zuvor war er unter anderem für den FC Bayern aktiv, mit dem er fünf Meistertitel und zwei DFB-Pokalsiege gewann. Auch die Olympische Silbermedaille 2016 und der Champions-League-Titel 2020 gehören zu seinen Erfolgen. Bereits 2025 hatte er laut eigener Aussage über ein Karriereende nachgedacht, nun ist die Entscheidung endgültig gefallen.

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