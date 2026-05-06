Dynamo-Kapitän Kutschke beendet Karriere

Fußball-Zweitligist Dynamo Dresden muss sich im Sommer 2026 von seinem Kapitän und einer Identifikationsfigur auf dem Feld verabschieden: Stefan Kutschke beendet nach der laufenden Saison seine aktive Spielerkarriere. Das teilte der 37-Jährige am Mittwoch mit.

Stefan Kutschke (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Nach Stationen im Nachwuchsbereich und beim SV Babelsberg 03 führte ihn sein Weg über RB Leipzig in die Bundesliga. Sein Debüt in der höchsten deutschen Spielklasse feierte der gebürtige Dresdner am 17. August 2013 für den VfL Wolfsburg gegen den FC Schalke 04, wobei er direkt sein erstes Bundesliga-Tor erzielte. Insgesamt kommt er auf 27 Bundesliga-, 192 Drittliga- und 144 Zweitligaspiele.

Kutschke kehrte zu Dynamo Dresden zweimal zurück. Nach einer Leihe 2015/16 und Stationen beim FC Ingolstadt schloss er sich den Schwarz-Gelben 2022 endgültig an. In der vergangenen Saison führte er die Mannschaft als Kapitän zum Aufstieg in die 2. Bundesliga. Für Dynamo bestritt er 187 Pflichtspiele mit 53 Toren. Nach seiner aktiven Karriere bleibt Kutschke dem Verein erhalten und wird in einem Trainee-Programm in den sportlichen Bereich eingebunden.