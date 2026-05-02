1. Bundesliga: Leverkusen triumphiert im Topspiel gegen Leipzig
Sport
1 Min.Lesezeit

1. Bundesliga: Leverkusen triumphiert im Topspiel gegen Leipzig

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

Bayer 04 Leverkusen hat im Kampf um die Champions-League-Plätze einen wichtigen Sieg eingefahren. Die Werkself setzte sich am 32. Spieltag im heimischen Stadion mit 4:1 gegen RB Leipzig durch. Patrik Schick war der Mann des Abends, der mit einem Dreierpack maßgeblich zum Erfolg beitrug. Bereits in der 25. Minute brachte Schick die Leverkusener nach einem perfekt ausgespielten Konter in Führung. Kurz vor der Pause erhöhte Nathan Tella auf 2:0, nachdem er einen Eckstoß aus kurzer Distanz verwertete.

Mark Flekken (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

In der zweiten Halbzeit setzte Leverkusen seinen Offensivdrang fort. Schick erzielte in der 76. Minute seinen zweiten Treffer des Abends, nachdem er von Ibrahim Maza mustergültig bedient wurde. Leipzig versuchte, zurück ins Spiel zu finden, und Christoph Baumgartner verkürzte in der 80. Minute auf 1:3. Doch Schick machte in der 90. Minute mit seinem dritten Tor den Sack endgültig zu und besiegelte den 4:1-Endstand.

Leipzig hatte über weite Strecken der Partie Schwierigkeiten, sich gegen die kompakte Defensive der Leverkusener durchzusetzen. Trotz einiger personeller Wechsel und einer kurzen Drangphase blieb der erhoffte Umschwung aus. Leverkusen hingegen zeigte sich in Topform und nutzte die sich bietenden Chancen eiskalt aus.

Mit diesem Sieg hat Leverkusen nun die Möglichkeit, aus eigener Kraft die Qualifikation für die Champions League zu erreichen. Leipzig hingegen muss in den verbleibenden Spielen noch punkten, um das Ticket für die Königsklasse zu sichern.

Anzeige
DTS Nachrichtenagentur
DTS Nachrichtenagentur
Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.

Meistgelesen

Polizei & Co

Polizei sucht vermissten Mann aus Augsburg

0
Seit dem 30. April 2026 wird in Augsburg ein 29-jähriger Mann vermisst. Die Polizei bittet die Bevölkerung um Hinweise zum Aufenthaltsort des Vermissten.
Polizei & Co

Tödlicher Verkehrsunfall auf der B12 bei Wildpoldsried

0
WILDPOLDSRIED – Am Samstagnachmittag, den 2. Mai 2026, hat...
FC Augsburg

Krankenbett statt Experteneinsatz: Ex-Augsburg-Profi Sascha Mölders notoperiert

0
Große Aufregung um Sascha Mölders: Der frühere Bundesliga-Stürmer musste...
Bildergalerien

Die Millionen-Euro-Spiele beginnen – Der FC Augsburg muss bei Werder Bremen ran

0
Wenn der FC Augsburg am Samstagnachmittag (15:30 Uhr) beim SV Werder Bremen antreten muss, dann geht es für die Schwaben um mehr als um Punkte und Platzierungen. Es geht auch um jede Menge Geld.
FC Augsburg

Darf man träumen? Der FC Augsburg feiert wichtigen Auswärtssieg in Bremen

0
Der FC Augsburg landete im vorletzten Auswärtsspiel der Saison einen wichtigen Sieg. Bei Werder Bremen holten sich die Schwaben mit einem 3:1 drei Zähler, die in der Endabrechnung noch sehr wichtig werden könnten. Ein Traum ist noch am Leben.