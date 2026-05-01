Foto: Polizei
Polizei & CoAugsburg Stadt
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Polizei sucht vermissten Mann aus Augsburg

Presse Augsburg
Von Presse Augsburg

Seit dem 30. April 2026 wird in Augsburg ein 29-jähriger Mann vermisst. Die Polizei bittet die Bevölkerung um Hinweise zum Aufenthaltsort des Vermissten.

Letzter bekannter Aufenthaltsort

Joshua Springer wurde zuletzt im Stadtteil Augsburg-Pfersee gesehen. Seitdem fehlt von ihm jede Spur.

Personenbeschreibung

Der Vermisste ist etwa 175 Zentimeter groß und schlank. Er hat blond-rote Haare, trägt einen Dreitagebart und eine Brille. Angaben zur zuletzt getragenen Kleidung liegen nicht vor.

Foto: Polizei

Hinweise erbeten

Die Polizei bittet dringend um Mithilfe aus der Bevölkerung.

Zeugen, die Angaben zum Aufenthaltsort machen können, sollen sich bei der Polizeiinspektion Augsburg West unter der Telefonnummer 0821/323-2510 oder über den Polizeinotruf 110 melden.

 
 
 
 
 
Anzeige
Presse Augsburg
Presse Augsburg
Newsdesk der Presse Augsburg Medien-Redaktion.

Meistgelesen

Polizei & Co

Polizei sucht vermissten Mann aus Augsburg

0
Seit dem 30. April 2026 wird in Augsburg ein 29-jähriger Mann vermisst. Die Polizei bittet die Bevölkerung um Hinweise zum Aufenthaltsort des Vermissten.
Lokalpolitik

Stadt Augsburg klagt gegen Bäuerle Ambulanz

0
Die Stadt Augsburg geht juristisch gegen einen ehemaligen Dienstleister...
Politik & Wirtschaft

Tankstellenpreise fallen deutlich

0
Die Tankstellenpreise in Deutschland sind zum 1. Mai deutlich gefallen - aber vorerst wie befürchtet nicht im Umfang des gesamten sogenannten "Tankrabatts".
Zoo Augsburg

Umbruch im Zoo Augsburg: Mit Philipp Wagner startet eine neue Ära

0
Nach fast 24 Jahren an der Spitze des Zoo...
News

Polizeibericht Augsburg vom 30.04.2026

0
Hier lesen Sie den Polizeibericht Augsburg von heute