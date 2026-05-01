Polizei sucht vermissten Mann aus Augsburg

Seit dem 30. April 2026 wird in Augsburg ein 29-jähriger Mann vermisst. Die Polizei bittet die Bevölkerung um Hinweise zum Aufenthaltsort des Vermissten.

Letzter bekannter Aufenthaltsort

Joshua Springer wurde zuletzt im Stadtteil Augsburg-Pfersee gesehen. Seitdem fehlt von ihm jede Spur.

Personenbeschreibung

Der Vermisste ist etwa 175 Zentimeter groß und schlank. Er hat blond-rote Haare, trägt einen Dreitagebart und eine Brille. Angaben zur zuletzt getragenen Kleidung liegen nicht vor.

Hinweise erbeten

Die Polizei bittet dringend um Mithilfe aus der Bevölkerung.



Zeugen, die Angaben zum Aufenthaltsort machen können, sollen sich bei der Polizeiinspektion Augsburg West unter der Telefonnummer 0821/323-2510 oder über den Polizeinotruf 110 melden.