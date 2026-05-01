Tankstellenpreise fallen deutlich
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Tankstellenpreise fallen deutlich

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

Die Tankstellenpreise in Deutschland sind zum 1. Mai deutlich gefallen – aber vorerst wie befürchtet nicht im Umfang des gesamten sogenannten “Tankrabatts”.

Aral-Tankstelle (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Im bundesweiten Schnitt wurden um 8 Uhr morgens für Diesel 2,07 Euro pro Liter aufgerufen, für Super E10 1,98 Euro. Am Vortag waren für Diesel im Tagesverlauf durchschnittlich etwa 2,20 Euro fällig, für Benzin 2,11 Euro pro Liter. Der Rückgang beträgt demnach jeweils 13 Cent. Allerdings: Die öffentlich verfügbaren Tankstellenpreise zeigen in den frühen Morgenstunden einen konstant sinkenden Durchschnittspreis.

Edenhofer kritisiert Tankrabatt als falsche Maßnahme

Durch das vorübergehende Aussetzen von Energiesteuern auf Diesel und Benzin müssen die Großhändler 14,04 Cent pro Liter weniger an den Staat abführen, durch die ebenfalls deswegen entfallende Mehrwertsteuer ergibt sich unter dem Strich eine um 16,7 Cent pro Liter sinkende Steuerbelastung beim Sprit.

Dieser staatliche Tankrabatt gilt für zwei Monate, dem Bundeshaushalt entgehen dadurch schätzungsweise 1,6 Milliarden Euro.

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Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.

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