Umbruch im Zoo Augsburg: Mit Philipp Wagner startet eine neue Ära

Nach fast 24 Jahren an der Spitze des Zoo Augsburg verabschiedet sich Zoodirektorin und Geschäftsführerin Dr. Barbara Jantschke in den wohlverdienten Ruhestand. Mit großem Engagement und fachlicher Kompetenz hat sie den Zoo über mehr als zwei Jahrzehnte hinweg maßgeblich geprägt und insbesondere in den Bereichen Artenschutz, Bildung und infrastrukturelle Weiterentwicklung nachhaltige Impulse gesetzt.

In einem persönlichen Statement blickt Dr. Jantschke dankbar auf ihre Amtszeit zurück:



„Nach fast 24 Jahren als Zoodirektorin und Geschäftsführerin ist nun der Moment gekommen, Abschied zu nehmen. Ich danke allen Zoofreunden und Unterstützern von Herzen, die uns über all die Jahre die Treue gehalten haben. Ohne Ihre Verbundenheit und Unterstützung wäre der Zoo nicht dort, wo er heute steht.



Zum Abschied wünsche ich meinem Nachfolger Dr. Wagner von Herzen viel Erfolg, kluge Entscheidungen und stets ein gutes Gespür für Mensch und Tier. Möge er den Zoo mit ebenso viel Leidenschaft und Verantwortung weiterführen, wie ich es all die Jahre tun durfte.“

Mit dem 1. Mai übernimmt Dr. Philipp Wagner offiziell die Leitung des Zoos und läutet damit ein neues Kapitel in dessen Geschichte ein. Der neue Direktor möchte zunächst die Strukturen und Abläufe vor Ort intensiv kennenlernen, bevor er gemeinsam mit dem Team neue Entwicklungen vorantreibt.

Dr. Wagner betont:



„Mir ist es wichtig, den Zoo zunächst intensiv kennenzulernen und dann gemeinsam mit den Mitarbeitenden weiterzuentwickeln. Ein besonderer Fokus wird auf dem Artenschutz und der Bildung liegen – insbesondere auf der Entwicklung einer klaren Biodiversitätsstrategie, um dieses Thema noch sichtbarer zu machen. Zudem möchte ich eigene Artenschutzprojekte des Augsburger Zoos aufbauen, um den Zoo als Ort weiter zu stärken, der nicht nur Erholung bietet, sondern auch vermittelt, warum Zoos im 21. Jahrhundert eine wichtige Rolle spielen. Denn seine wichtige Arbeit im Artenschutz kann der Augsburger Zoo nur dann verantworten, wenn er von der Augsburger Stadtgesellschaft akzeptiert wird.“

Zentrale Vorhaben wie das neue Himalaya-Areal sowie bestehende und geplante Artenschutzinitiativen sollen unter seiner Leitung konsequent fortgeführt und weiterentwickelt werden.

Auch die Stadt Augsburg würdigt den langjährigen Einsatz von Dr. Jantschke und blickt zugleich optimistisch in die Zukunft:



„Die Stadt Augsburg dankt Dr. Barbara Jantschke herzlich für ihr großes Engagement für den Augsburger Zoo in den letzten 24 Jahren. Sie prägte den Zoo mit neuen Angeboten, modernen Anlagen, dem Aufbau eines Artenschutzfonds und vor allem machte Frau Dr. Jantschke mit ihrem Team den Zoo zu dem Besuchermagneten für die gesamte Region Augsburg. Dem neuen Leiter, Dr. Philipp Wagner, dem das Thema Artenschutz besonders am Herzen liegt, wünschen wir viel Erfolg und eine glückliche Hand für die kommenden Aufgaben.“

Der Zoo Augsburg bleibt damit ein zentraler Ort für Artenschutz, Naturbildung und Erholung in der Region. Mit dem Führungswechsel verbindet sich die Chance, die erfolgreiche Entwicklung der vergangenen Jahre fortzusetzen und zugleich neue Akzente zu setzen – für den Schutz der biologischen Vielfalt und ein wachsendes gesellschaftliches Bewusstsein für deren Bedeutung.