Augsburger Panther holen Torhüter Tobias Ancicka aus Köln

Die Augsburger Panther treiben ihre Kaderplanung weiter voran und setzen dabei auf ein vielversprechendes deutsches Torhüter-Duo. Mit Tobias Ancicka kommt ein junger Goalie in die Fuggerstadt, der an frühere Leistungen anknüpfen und sich neu beweisen will.

Die Verpflichtung ist offiziell: Tobias Ancicka wechselt vom Hauptrundensieger Kölner Haie nach Augsburg. Beim DEL-Club wird der 25-Jährige künftig gemeinsam mit Peyton Jones das Tor hüten und eine wichtige Rolle im Team einnehmen.

Vom Top-Talent zum Nationalspieler

Ancicka stammt aus dem Nachwuchs des EV Regensburg und galt früh als eines der größten deutschen Torwarttalente. Seine Entwicklung führte ihn durch sämtliche U-Nationalmannschaften bis hin zum Debüt in der Deutschen Eishockey Liga in der Saison 2020/21 bei den Eisbären Berlin. Mit dem Hauptstadtclub feierte er zwei Meisterschaften.

Auch international machte er auf sich aufmerksam: Im April 2023 lief er erstmals für die A-Nationalmannschaft auf. Nach seinem Wechsel zu den Kölner Haien zur Saison 2023/24 überzeugte er direkt mit starken Leistungen und absolvierte 41 Spiele. Seine guten Auftritte wurden mit einer Nominierung für den WM-Kader des Deutschen Eishockey-Bundes belohnt.

Neue Chance nach schwieriger Phase

In den vergangenen beiden Jahren geriet seine Entwicklung jedoch ins Stocken. Bei den Haien erhielt Ancicka nur begrenzte Einsatzzeiten. Genau hier setzen die Augsburger Panther an, die dem Torhüter gezielt eine neue Perspektive bieten wollen. Die Verantwortlichen sind überzeugt, dass er in Augsburg wieder zu alter Stärke finden kann.

Klare Erwartungen der Verantwortlichen

Sportdirektor Larry Mitchell betont die hohen Erwartungen an den Neuzugang: “Tobias Ancicka hat in der DEL einen nahezu kometenhaften Aufstieg erlebt, jetzt braucht er ein Comeback. Wir glauben, dass Augsburg dafür genau die richtige Adresse ist. Wir sehen in Tobi unverändert einen talentierten Torwart mit der klaren Perspektive, ein Starter in der Liga zu sein. Unser Trainerteam, allen voran Torwarttrainer Dennis Endras, wird täglich intensiv mit ihm arbeiten und helfen, dass er schnell wieder sein volles Potential abrufen kann. Mit Peyton Jones und Tobias Ancicka sind wir auf der Torhüterposition gut aufgestellt und haben zusätzlich den Vorteil, die freigewordene Importstelle im Feld zu besetzen.“

Rückennummer und Rolle im Team

Bei den Augsburger Panthern wird Tobias Ancicka künftig mit der Rückennummer 45 auflaufen. Mit ihm und Peyton Jones sieht sich der Club im Tor bestens gerüstet und hofft, auf dieser Schlüsselposition Stabilität für die kommende Saison zu gewinnen.