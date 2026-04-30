Großbrand in Stolzenhofen: Stadel in Flammen, hoher Sachschaden, ein Kalb tot

In Stolzenhofen kam es am späten Abend des 29. April 2026 zu einem Brand in einem landwirtschaftlichen Anwesen. Eine aufmerksame Anwohnerin entdeckte gegen 22:20 Uhr einen brennenden Stadel auf ihrem Grundstück und alarmierte umgehend die Einsatzkräfte.

Schnelles Eingreifen der Feuerwehr

Bei Ankunft der Feuerwehr stand ein Stadel bereits in Vollbrand, während ein angrenzender ebenfalls Feuer gefangen hatte. Dank des schnellen Eingreifens der Feuerwehren aus Oberschönegg, Kirchhaslach, Frickenhausen, Babenhausen, Hörlis, Engishausen und Olgishausen konnte ein Übergreifen auf benachbarte Gebäude verhindert werden. Trotzdem wurden weitere angrenzende Ställe beschädigt. Insgesamt waren über 200 Einsatzkräfte vor Ort, einschließlich THW, Polizei und Rettungsdienst.

Ermittlungen eingeleitet

Der Sachschaden wird auf einen hohen sechsstelligen Betrag geschätzt. Glücklicherweise gab es keine Verletzten, jedoch wurde ein Kalb leblos aufgefunden. Weitere Tiere kamen nicht zu Schaden. Die polizeilichen Erstermittlungen wurden von der Polizeiinspektion und dem Kriminaldauerdienst Memmingen durchgeführt. Eine Polizeidrohne unterstützte die Ermittlungen. Die weitere Bearbeitung übernimmt die Kriminalpolizeiinspektion Memmingen.