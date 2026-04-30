Verdi-Chef fordert von Bas Einsatz für Arbeitnehmerrechte
Politik & Wirtschaft
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Verdi-Chef fordert von Bas Einsatz für Arbeitnehmerrechte

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

Der Vorsitzende der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi, Frank Werneke, fordert von SPD-Co-Chefin und Arbeitsministerin Bärbel Bas mehr Einsatz für Arbeitnehmerrechte. Das erwarteten die Gewerkschaften von ihr, sagte Werneke dem “Handelsblatt” mit Blick auf den 1. Mai.

Bärbel Bas (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Er forderte dies “auch auf die Gefahr hin, dass der Termin auf dem nächsten Arbeitgebertag der BDA wieder nicht sehr harmonisch verläuft”. Auf dem Arbeitgebertag 2025 war Bas ausgelacht worden und hatte anschließend vor den Jusos gesagt, das habe ihr gezeigt, “gegen wen wir eigentlich gemeinsam kämpfen müssen”.

Der Verdi-Chef warnte Bundeskanzler Friedrich Merz vor einer weiteren Spaltung der Gesellschaft: Merz dürfe “nicht den Bezug zu den hart arbeitenden Menschen verlieren, die mit ihrem großen Engagement das Land am Laufen halten”. Angesichts der aktuellen wirtschaftlichen Verhältnisse und der vielen Krisen “darf in Deutschland die gesellschaftliche Spaltung nicht weiter vorangetrieben werden”, sagte Werneke.

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