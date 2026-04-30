Einzelhandelsumsatz im März gesunken
Politik & Wirtschaft
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Einzelhandelsumsatz im März gesunken

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

Der Umsatz der Einzelhandelsunternehmen in Deutschland ist im März im Vergleich zum Februar real um 2,0 Prozent und nominal um 1,5 Prozent gesunken. Das geht aus vorläufigen Ergebnissen des Statistischen Bundesamtes hervor, die am Donnerstag veröffentlicht wurde.

Kinder in einem Supermarkt (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Im Vergleich zum Vorjahresmonat März 2025 verzeichnete der Einzelhandel einen realen Rückgang von 2,0 Prozent und einen nominalen Rückgang von 0,5 Prozent.

Auffällig war die Entwicklung der Umsätze an Tankstellen, die infolge des Kriegs im Nahen Osten real um 5,6 Prozent sanken, während sie nominal um 5,5 Prozent stiegen. Auch der Lebensmitteleinzelhandel verzeichnete im März 2026 einen Rückgang: Der Umsatz sank real um 2,7 Prozent und nominal um 2,5 Prozent im Vergleich zum Vormonat. Im Vergleich zum Vorjahresmonat betrug der Rückgang real 3,3 Prozent und nominal 1,9 Prozent.

Im Gegensatz dazu konnte der Internet- und Versandhandel im März 2026 sowohl real als auch nominal ein Umsatzplus von 3,0 Prozent im Vergleich zum Vormonat verzeichnen. Im Vergleich zum Vorjahresmonat stieg der Umsatz in diesem Bereich real um 5,9 Prozent und nominal um 6,1 Prozent.

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Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.

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