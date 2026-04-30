Alkoholisierter Mann greift Bundespolizisten am Pasinger Bahnhof an

Am Mittwochabend, dem 29. April, kam es am Bahnhof Pasing zu einem Vorfall, bei dem die Bundespolizei einen 43-jährigen Mann kontrollierte. Der Mann, der sich zuvor auffällig und aggressiv verhalten hatte, erhielt einen Platzverweis, dem er jedoch nicht nachkam und stattdessen einen Beamten angriff.

Platzverweis ignoriert und Angriff auf Polizisten

Gegen 19:30 Uhr versuchten die Einsatzkräfte der Bundespolizei, den augenscheinlich alkoholisierten Münchner zur Räumung des Ortes zu bewegen. Trotz mehrfacher Aufforderungen ignorierte der Mann den Platzverweis und ging unvermittelt auf einen Beamten los. Der Polizist konnte den Angriff abwehren und der 43-Jährige wurde gefesselt. Der Beamte blieb dabei unverletzt.

Widerstand und Beleidigungen

Nach seiner Festnahme leistete der Mann erheblichen Widerstand und bedrohte sowie beleidigte die Polizisten. Die Beamten brachten ihn zur Wache in der Denisstraße, wo er sich weiterhin gegen die Maßnahmen wehrte. Einen freiwilligen Atemalkoholtest verweigerte der Münchner. Die Staatsanwaltschaft München I ordnete eine Blutentnahme an, nach deren Abschluss der Mann entlassen wurde.

Ermittlungen eingeleitet

Die Bundespolizei ermittelt nun gegen den 43-Jährigen wegen Verdachts auf tätlichen Angriff auf und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, Bedrohung, Beleidigung und versuchter Körperverletzung.