63-jähriger Italiener wegen Mietwagenbetrugs am Flughafen München festgenommen

Am Montag, dem 27. April, wurde ein 63-jähriger Italiener am Flughafen München festgenommen. Ihm wird vorgeworfen, in betrügerischer Absicht Fahrzeuge gemietet zu haben.

Auffälligkeiten bei der Mietwagenfirma

Ein Mitarbeiter einer Mietwagenfirma informierte die Polizei über Unregelmäßigkeiten bei der Vorlage des Ausweises eines Kunden, der einen Porsche Cayenne mieten wollte. Kurze Zeit später konnte der Verdächtige im Zentralbereich des Flughafens entdeckt und kontrolliert werden. Auch hier versuchte er, seine Identität durch einen fremden Personalausweis zu verschleiern.

Erweiterte Ermittlungen

Im Zuge der Ermittlungen stellte sich heraus, dass der 63-Jährige bereits einen hochwertigen BMW X7 bei einer anderen Mietwagenfirma am Flughafen angemietet hatte. Die Kriminalpolizei Erding geht davon aus, dass die Fahrzeuge in betrügerischer Absicht erlangt werden sollten.

Untersuchungshaft angeordnet

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Landshut wurde der italienische Staatsbürger einem Richter vorgeführt, der Untersuchungshaft anordnete. Der Mann wurde in eine Justizvollzugsanstalt überstellt. Die Ermittlungen von Polizei und Staatsanwaltschaft dauern an.