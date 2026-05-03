Demenzkranke Seniorin in Alzenau vermisst: Polizei bittet um Mithilfe
Polizeipräsidium Unterfranken

Demenzkranke Seniorin in Alzenau vermisst: Polizei bittet um Mithilfe

Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
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Die besorgniserregende Suche in Alzenau nach einer vermissten Frau erreicht einen kritischen Punkt, nachdem die Polizei aktiv um öffentliche Mithilfe bittet. Seit Sonntagabend wird die 83-jährige Meike Klinkmüller vermisst, die zuletzt in einem Seniorenheim gesehen wurde.

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Wo ist Meike Klinkmüller?

Die Seniorin wurde am Sonntag um 20:00 Uhr in ihrem Seniorenheim in der Bachstraße zuletzt gesichtet und ist seither spurlos verschwunden. Aufgrund ihres Zustands, sie leidet unter Demenz, könnte sie sich in einer hilflosen Lage befinden. Die Alzenauer Polizei unternimmt seitdem intensive Suchmaßnahmen.

Öffentlichkeit zur Mithilfe aufgerufen

Die Polizei Alzenau ruft nun die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche auf. Meike Klinkmüller ist 160 cm groß, trägt ein gelbes T-Shirt, eine beige Hose und eine Brille.

Wer Hinweise zum Aufenthaltsort der Vermissten hat, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 06023/944-0 bei der Polizei Alzenau zu melden.

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ByAlfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.
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