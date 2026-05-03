1. Bundesliga: Freiburg und Wolfsburg trennen sich unentschieden

In der letzten Partie des 32. Bundesliga-Spieltags haben sich der SC Freiburg und der VfL Wolfsburg mit einem 1:1 unentschieden getrennt.

Kamil Grabara (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Die Gäste aus Wolfsburg gingen in der 55. Minute durch Konstantinos Koulierakis in Führung. Nach einer Ecke von Eriksen köpfte Koulierakis den Ball mit viel Anlauf ins rechte Eck. Freiburg gelang in der 75. Minute der Ausgleich durch Philipp Lienhart, der sich nach einem Einwurf im Kopfballduell durchsetzte und den Ball vom rechten Innenpfosten ins Tor beförderte.

In der ersten Halbzeit waren die Wölfe das aktivere Team und hatten Pech, als Eriksen mit einem Schuss nur den Pfosten traf. Freiburg zeigte sich defensiv anfällig und hatte Schwierigkeiten, gegen die kompakte Defensive der Gäste Chancen zu kreieren. Wolfsburg hingegen verpasste es, aus den sich bietenden Chancen Kapital zu schlagen.

Nach der Pause erhöhte Freiburg den Druck und kam zu einem gefährlichen Abschluss durch Manzambi, dessen Schlenzer jedoch am Tor vorbeiging. Wolfsburg verteidigte geschickt und setzte auf schnelle Konter. In der Schlussphase drängten beide Teams auf den Siegtreffer, doch es blieb beim leistungsgerechten Unentschieden.

Am Ende konnten beide Mannschaften – was den Spielverlauf angeht – mit dem Punkt zufrieden sein. Der SC Freiburg hätte im Kampf um die europäischen Plätze allerdings dringend einen Sieg gebraucht, Wolfsburg ebenso für den Klassenerhalt. Die Breisgauer sind auf Platz 7, die Wölfe auf Relegationsrang 16 mit sechs Punkten Abstand auf den rettenden Platz 15.