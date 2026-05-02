Krankenbett statt Experteneinsatz: Ex-Augsburg-Profi Sascha Mölders notoperiert

Große Aufregung um Sascha Mölders: Der frühere Bundesliga-Stürmer musste sich kurzfristig einer Notoperation unterziehen – ausgerechnet auf dem Weg zu einem geplanten TV-Auftritt.

Der Ex-Profi, der unter anderem für den FC Augsburg spielte, sollte als Experte bei MagentaSport ein Spiel analysieren. Doch noch vor seiner Ankunft bekam er plötzlich starke Beschwerden, die eine sofortige Behandlung notwendig machten.

Statt im Studio landete der 41-Jährige im Krankenhaus. Dort diagnostizierten die Ärzte eine akute Blinddarmentzündung und entschieden sich umgehend für eine Operation. Der Eingriff verlief erfolgreich.



Trotz der Situation blieb Mölders gedanklich beim Fußball: Noch vor der Operation verfolgte er Teile des Spiels, und auch nach dem Eingriff wollte er sofort wissen, wie die Partie ausgegangen ist.

Inzwischen befindet sich der frühere Stürmer auf dem Weg der Besserung. Der Vorfall zeigt, wie schnell sich alltägliche Situationen unerwartet in einen medizinischen Notfall verwandeln können.