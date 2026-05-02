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Tödlicher Verkehrsunfall auf der B12 bei Wildpoldsried

Presse Augsburg
Von Presse Augsburg

WILDPOLDSRIED – Am Samstagnachmittag, den 2. Mai 2026, hat sich auf der Bundesstraße B12 kurz vor der Anschlussstelle Wildpoldsried ein schwerer Verkehrsunfall mit tödlichem Ausgang ereignet.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei geriet gegen 14:15 Uhr eine 48-jährige Fahrerin eines Mercedes aus bislang ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn. Dort kollidierte sie frontal mit dem Audi eines entgegenkommenden 38-jährigen Mannes. Durch die Wucht des Aufpralls wurde das Fahrzeug der Unfallverursacherin zurückgeschleudert und prallte anschließend mit einem weiteren entgegenkommenden VW zusammen, der von einer 54-jährigen Frau gesteuert wurde.

Der Fahrer des Audi wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt und erlitt so schwere Verletzungen, dass er noch an der Unfallstelle verstarb. Die mutmaßliche Unfallverursacherin wurde lebensgefährlich verletzt. Die Fahrerin des VW sowie eine weitere Person im Fahrzeug erlitten leichte Verletzungen. Alle Verletzten wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht.

An den drei beteiligten Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Zur Klärung des genauen Unfallhergangs wurde ein Gutachter hinzugezogen.

Die Rettungskräfte waren mit einem Großaufgebot im Einsatz. Neben mehreren Feuerwehren und dem Rettungsdienst wurden auch zwei Rettungshubschrauber sowie ein Polizeihubschrauber eingesetzt. Die B12 musste für rund fünf Stunden vollständig gesperrt werden. Eine großräumige Umleitung wurde durch die Feuerwehr und die Straßenmeisterei Kempten eingerichtet.

Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

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