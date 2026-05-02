Die Millionen-Euro-Spiele beginnen – Der FC Augsburg muss bei Werder Bremen ran

Wenn der FC Augsburg am Samstagnachmittag (15:30 Uhr) beim SV Werder Bremen antreten muss, dann geht es für die Schwaben um mehr als um Punkte und Platzierungen. Es geht auch um jede Menge Geld.

Seit letztem Samstag ist der Klassenerhalt für den FC Augsburg nach dem 1:1 gegen Frankfurt auch rechnerisch gesichert. Der FCA geht in ein 16. Bundesligajahr in Folge. Ein Erfolg, den man sich so nicht ausmalen konnte, als Walther Seinsch im Jahr 2000 das Zepter beim damaligen Viertligisten als Präsident übernommen hatte. Aber auch ein Erfolg, der sich finanziell noch nicht so rechnet, wie man es sich vorstellen könnte.

TV-Gelder als entscheidender Faktor

Obwohl nur vier Clubs länger ununterbrochen im Oberhaus zu finden sind (Bayern, Leverkusen, Wolfsburg und Hoffenheim), rangieren die Fuggerstädter in der Fernsehtabellen-Gelder-Tabelle auf Rang 14. 40,1 Millionen Euro wandern in der laufenden Saison aus der TV-Vermarktung in die Kassen der Schwaben, in der kommenden Saison könnte es deutlich mehr werden.

Ausschlaggebend für das Ranking um die TV-Gelder sind die Platzierungen in den vergangenen fünf Jahren, in dieser Wertung könnte der aktuelle Tabellen-9. deutlich nach oben klettern. Wie das Fachmagazin Kicker berechnet hat, könnten in der kommenden Spielzeit 9 Millionen Euro extra auf das Augsburger Bankkonto wandern.

Rechenspiele im Saisonendspurt

Bremen und Wolfsburg müsste man in der Bundesliga-Abschlusstabelle deutlich hinter sich lassen (5 bzw. 4 Ränge), zudem sollte man Union Berlin und Mönchengladbach jeweils drei Plätze abnehmen. Sollten die Augsburger “nur” zwei der vier Konkurrenten um die harten Euros hinter sich lassen, klingelt immerhin die stolze Summe von 4,5 Millionen Euro im Geldsäckel. Für die Fuggerstädter ein stolzer Betrag, der bei der Kaderplanung für das Bundesligajahr 16 helfen sollte.

Blick auf die letzten Spiele

Mit einem Blick auf das Restprogramm der Bundesliga geht es für den FCA nun mehr als um Punkte und Platzierungen. Im letzten Heimspiel in der kommenden Woche kommt Gladbach, am letzten Spieltag geht es nach Berlin, heute nach Bremen. Das Team von Manuel Baum hat die Trümpfe in der eigenen Hand.

„Es liegen noch drei coole Spiele vor uns.“, weiß auch der Übungsleiter. Nach dem gesicherten Ligaverbleib geht es für ihn und sein Team jetzt um die Kirsche auf der Torte. Im besten Fall könnte am Ende der Saison die zweite Qualifikation für einen europäischen Wettbewerb stehen. Dafür muss man aber heute in der Hansestadt weiter punkten.

Foto: Wolfgang Czech 1 von 21

Situation beim Gegner

Bremen muss selbst noch punkten, nicht nur im Rennen um die TV-Gelder. Für den Tabellenzwölften von der Weser geht es bei sechs Punkten Vorsprung auf den Relegationsrang auch noch um den Klassenerhalt. Zuletzt konnte man im Nordderby gegen den HSV (3:1) und in Stuttgart (1:1) wichtige Zähler sammeln.

Für den FC Augsburg geht es gegen knifflige, aber machbare Gegner in den kommenden drei Spieltagen nochmals um einiges. Lasset die Millionen-Euro-Spiele beginnen.

Die voraussichtliche Aufstellung

Dahmen – Arthur Chaves, Gouweleeuw, Zesiger – Fellhauer, Massengo, Rieder, Giannoulis – Kade, Claude-Maurice – Ribeiro