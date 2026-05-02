Grüne fordern europäische Antwort auf US-Truppenabzug

Die Grünen fordern eine europäisch koordinierte Antwort auf die Ankündigung der USA, 5.000 Soldaten aus Deutschland abziehen zu wollen.

Die sicherheitspolitische Sprecherin der Bundestagsfraktion, Sara Nanni, sagte der “Rheinischen Post”: “Ich hoffe sehr, der Bundeskanzler verbringt den Tag heute am Telefon mit Paris, Madrid, London und Rom. Ob der Ankündigung Trumps Taten folgen, wird man sehen müssen.”

Nun müsse man zeigen, wo und wie die USA auch von Europa abhängig seien bei der Durchsetzung ihrer Interessen. Nanni ergänzte: “Das könnte so einen Zocker wie Trump vielleicht dazu bringen, weniger hoch zu pokern.”

Nanni kritisierte Kanzler Friedrich Merz (CDU) und bescheinigte ihm ein Hin und Her zwischen Nähe und Distanz zum US-Präsidenten. Es sei aber noch nicht zu spät für einen Kurswechsel. “Am besten europäisch koordiniert”, sagte die Verteidigungspolitikerin.