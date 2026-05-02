Auswärtsspiel in Würzburg | Ratiopharm Ulm vor intensiver Aufgabe

Am Samstagabend steht für Ratiopharm Ulm ein schwieriges Auswärtsspiel auf dem Programm. Um 18:30 Uhr treffen die Ulmer auf die Fitness First Würzburg Baskets, die Begegnung wird live und exklusiv bei dyn übertragen.

Die Saison geht in ihre entscheidende Phase, in der Stabilität und mentale Stärke zunehmend wichtiger werden. Ulm hat sich in den vergangenen Wochen eine gute Ausgangsposition erarbeitet und möchte diesen Trend nun auch auswärts bestätigen. Besonders in fremder Halle kommt es darauf an, die eigene Spielidee konsequent umzusetzen und auch unter Druck Lösungen zu finden.

Intensives Duell mit Rivalitätscharakter

Die Duelle zwischen Ulm und Würzburg waren in der Vergangenheit oft eng, emotional und von hoher Intensität geprägt. Auch die geografische Nähe der beiden Standorte verstärkt den Rivalitätscharakter zusätzlich. Würzburg nutzt dabei regelmäßig die Energie der heimischen Fans, um früh Druck aufzubauen und das Spiel physisch zu gestalten.

Ulm hat jedoch mehrfach gezeigt, dass das Team auch in schwierigen Atmosphären ruhig bleibt und strukturiert agiert. Cheftrainer Ty Harrelson beschreibt die Herausforderung klar: „Mit Blick auf den Sieg im letzten Spiel ist klar, dass Würzburg eine sehr physische Mannschaft ist. Wir haben in den vergangenen Tagen intensiv an unserem Offensivspiel gearbeitet, um unterschiedliche Wege zu finden, ihre Verteidigung unter Druck zu setzen. Uns ist bewusst, dass es in Würzburg immer eine große Herausforderung ist“.

Unterschiedliche Spielstile treffen aufeinander

Ulm setzt traditionell auf Tempo, klare Struktur und viel Ballbewegung. Das schnelle Umschaltspiel sowie das gezielte Ausnutzen von Räumen gehören zu den zentralen Stärken. Defensiv versucht das Team, durch Aggressivität und frühe Stops Kontrolle über das Spiel zu gewinnen.

Würzburg hingegen steht für einen sehr physischen Ansatz. Die Baskets suchen konsequent den direkten Kontakt, forcieren Eins-gegen-eins-Situationen und versuchen, Gegner über Intensität aus dem Rhythmus zu bringen. Besonders im Halbfeld agiert das Team kontrolliert und stabil.

Starke Würzburger Schlüsselspieler

Die Gastgeber präsentieren sich als geschlossenes und defensiv robustes Team, das vor allem in eigener Halle schwer zu schlagen ist. Im Mittelpunkt steht Marcus Carr, der mit 17,1 Punkten pro Spiel sowohl als Spielgestalter als auch als Scorer Verantwortung übernimmt. Unterstützung erhält er von Davion Mintz, der mit 16,5 Punkten ebenfalls offensiv gefährlich ist.

Unter dem Korb sorgt Charles Thompson mit knapp fünf Rebounds pro Spiel für Präsenz und Stabilität, insbesondere in der Defensive und beim Rebounding.

Ulm erwartet eine intensive und körperbetonte Auswärtsaufgabe, bei der Konzentration und Konstanz entscheidend sein werden, um sich in Würzburg behaupten zu können.